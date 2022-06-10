Военные медики. Много ли мы знаем об их работе на передовой. Нет, не много, потому что у них нет времени говорить: должны спасать бойцов.

В нечеловеческих условиях они оказывают медицинскую помощь бойцам, получившим ранения при атаке на вражеские позиции.

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– Говори брат, говори, не молчи, – умоляет медик раненого бойца при свете фонарика на мобильном телефоне.

А в это время команда других медиков разрезает форму накладывающего жгут. И тут фонарик гаснет.

Без тепла, иногда без воды, иногда в темноте ощупь они останавливают кровотечения, извлекают обломки снарядов и мин из тел наших ребят.

И еще нужно успокоить молодого воина:

— Ты встал, значит хребет целый, слышишь. Встал – значит целый.

И что отличает их от других людей — это чувство юмора, иногда на грани цинизма. Но на войне не выходит по-другому.