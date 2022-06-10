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Фронтові медики: без тепла, без води, інколи в темряві навпомацки вони зупиняють кровотечі

10 Червня 2022, 17:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медична допомога на передовій

Військові медики. Чи багато ми знаємо про їхню роботу на передовій. Ні, не багато, тому що вони не мають часу говорити: мають рятувати бійців.

У нелюдських умовах вони надають медичну допомогу бійцям, що отримали поранення під час атаки на ворожі позиції.

Зараз дивляться

– Говори брат, говори, не мовчи, – благає медик пораненого бійця при світлі ліхтарика на мобільному телефоні.

А в цей час команда інших медиків розрізає форму накладає джгут. І тут ліхтарик гасне.

Без тепла, інколи без води, інколи в темряві навпомацки вони зупиняють кровотечі, витягають уламки снарядів і мін з тіл наших хлопців.

І ще потрібно й заспокоїти молодого воїна:

 – Ти встав, значить  хребет цілий, чуєш. Встав – значить цілий.

І що відрізняє їх з-поміж інших людей – це почуття гумору, іноді на грані цинізму. Та на війні не виходить по-іншому.

Теги
Війна в Україні Медицина в Україні
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