На окупованих територіях залишились понад 400 закладів охорони здоров’я. Ворог вже зруйнував тут 87 об’єктів з них, 84 з яких – на Донеччині, і продовжує нищити медичну інфраструктуру регіону. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

За його словами, Україна продовжує перераховувати цим медзакладам кошти. З початку повномасштабної війни вже перераховано понад 4 млрд. гривень.

– Там наші лікарі, які лікують наших українських пацієнтів. І це наша принципова позиція – завжди підтримувати своїх, де б вони не були. Сьогодні ми маємо зв’язок з більшістю медичних закладів, які знаходяться в окупації. Кожному, з ким такий зв’язок встановлено, щомісяця перераховується 1/12 від обсягу річної суми контракту за Програмою медичних гарантій, – розповів Олексій Яременко.

Заступник міністра додав, що медикам, які працюють на тимчасово окупованих територіях, нараховується українська заробітна плата у розмірі не менше ніж 20 тис. грн для лікаря та 13, 5 тис. – для медичної сестри.

Зараз дивляться

На територіях, які перебувають у тимчасовій окупації, медики продовжують лікувати пацієнтів навіть, ризикуючи життям.

Зокрема, лише на Херсонщині з початку війни понад пів тисячі лікарів первинки внесли в електронну систему дані про звернення 107 тис. пацієнтів. Також лікарі виписали електронні рецепти для понад 4 тис. пацієнтів.

Фото: Луганська ОВА