Правительство Украины продолжает начислять и выплачивать зарплаты медикам в тех регионах Украины, где РФ пытается установить свою оккупационную власть. Работа в больницах на временно оккупированных территориях не является сотрудничеством с агрессором, завил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Мы уже несколько раз говорили и продолжаем повторять, что работа в больницах на временно оккупированных территориях не является сотрудничеством с агрессором. Это не будут расценивать как преступление и коллаборационную деятельность, — заявил Ляшко.

Он добавил, что медикам, работающим на оккупированных территориях, продолжают начислять и выплачивать зарплаты.

Министр также заявил, что дефицита медицинских работников в Украине нет.

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Он заметил, что по официальной статистике, выехали 0,5% медицинских работников, а по факту эта цифра не превышает 2%.

Ляшко уже отмечал, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наверное, не было ни одного дня, когда бы враг не обстрелял медицинские учреждения.