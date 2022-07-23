Операционная медсестра Кураховской городской больницы Людмила Теряева 38 лет в медицине, но так и не привыкла к тому, что на операционном столе останавливаются детские сердца.

– Я 38 лет работаю медсестрой, рассказала Людмила. — Восемь из них пришлись на период, когда наша больница была расположена в прифронтовой зоне в Донецкой области. За это время я видела многое, но когда у тебя на операционном столе лежит шестилетняя девочка и спрашивает: “Я не умру?”, а потом у нее останавливается сердце… Это невозможно описать словами. Я до сих пор не могу смотреть, как на операционном столе останавливаются детские сердца.

Для Людмилы Теряевой с 24 февраля почти ничего не изменилось. Война пришла к ним в 2015 году. Тогда были бои за Красногоровку и Марьинку. Украинская армия взяла эти города под свой контроль, а местную районную больницу из Красногоровки эвакуировали в соседний Курахово. Все эти семь лет Людмила ездит на работу за 25 км.

В последние годы было гораздо меньше раненых. Все думали: еще немного – и война закончится. Но 24 февраля 2022-го жизнь снова пошла кувырком: в больницу начали привозить десятки раненых гражданских.

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Из-за полномасштабной войны часть врачей эвакуировалась, часть – уволилась. Остались только отчаянные и смелые, которые работают и сегодня. Но на самом деле рук не хватает: вместо шести медсестер работает три. А операционная сестра немногое может сделать без хирурга.

Медсестры начали работать сменами по 24 часа – в операционной и отделении. Сначала раненых привозили из Волновахи, затем из Марьинки. И снова – больше всего жаль детей.

— Однажды к нам привезли мальчика. Он отнес пожилой соседке завтрак, а только отошел от нее на несколько шагов – в дом прилетел снаряд. Бабушка погибла, а мальчик, весь в осколках, попал к нам. Ему два пальчика на правой руке оторвало. Когда волонтеры привезли ему сладости, он посмотрел на гору конфет и говорит: “Мне ничего не нужно, лишь бы пальчики были”, — рассказала Людмила.

В тот же день оперировали шестилетнюю девочку. Мама в слезах, и так просила сохранить ножку. Но операция была сложной, задело еще и внутренние органы. Эта девочка лежала на столе и все время спрашивала: “Я не умру?” И тут у нее останавливается сердце. Начали откачивать. Десять, 20, 30 минут… А в голове этот ее вопрос: “Я не умру?”

Ее реанимировали 40 минут. Когда надежда совсем исчезла, на мониторе появилась линия пульса. На это невозможно было смотреть без слез. Девочка выжила. Когда очнулась, ее эвакуировали в Днепр.

Людмила Теряева говорит, что сколько бы лет ни работала – даже на линии фронта, – каждый раз переживает за каждого пациента, как за себя, как за своего родного ребенка. Всех жалко. Никто из нас не понимает, почему страдают невинные дети. Для такой работы нужно иметь стальные нервы.