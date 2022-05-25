Мама, два сына, их бабушка и дедушка выехали из легендарной Чернобаевки на Западную Украину. Все вещи остались дома, потому что не успели собрать.

Так что начали обживаться на Львовщине, покупать самое необходимое. Однажды отправились в обувной магазин за кроссовками для детей и попали в ДТП.

После столкновения дедушка погиб, мама получила тяжелые травмы, а двое мальчиков – черепно-мозговые травмы и тяжелые переломы. Команда Львовского Охматдета поехала за ребятами в районную больницу в Турке.

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Иванко, старший мальчик, получил черепно-мозговую травму и переломы обоих бедер со смещением. Попал в отделение реанимации и интенсивной терапии в состоянии шока и ретроградной амнезии.

У младшего – тоже черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

Пока мама ребят лечилась в больнице для взрослых, о них заботилась команда врачей из Охматдета во Львове.

Но вот настал день, когда Иванко снова вернулся в реанимацию, где ему помогали выздоравливать, но на этот раз — на своих двух и с цветами для своего врача.

Заведующая Вера Приймакова искренне рада встрече с мальчиком. Она довольна, что ее пациенты поправляются, как настоящие герои из Чернобаевки.

А еще ребята сообщили радостную новость – их мама, за которую все врачи не переставали молиться, тоже поправляется!

Эти маленькие пациенты детской больницы – настоящие бойцы, они мужественно держались все время и сегодня демонстрируют успехи в реабилитации: Иванко уже уверенно стоит на ногах и скоро его выпишут.

Врачи уверены – нас не сломать, если у нас такие дети. Представляете, какое у Украины будущее!

Источник: ЛОДКБ Охматдет