Мама, двоє синів, їхні бабуся і дідусь виїхали з легендарної Чорнобаївки на Західну Україну. Всі речі залишилися вдома, бо не встигли зібрати.

Отже, почали обживатися на Львівщині, купувати найнеобхідніше. Одного дня вирушили у взуттєвий магазин за кросівками для дітей і потрапили у ДТП.

Після зіткнення дідусь загинув, мама отримала важкі травми, а двоє хлопчиків – черепно-мозкові травми і важкі переломи. Команда Львівського Охматдиту поїхала по хлопців до районної лікарні у Турці.

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Іванко, старший хлопчик, отримав черепно-мозкову травму і переломи обох стегон зі зміщенням. Потрапив до відділення реанімації та інтенсивної терапії у стані шоку і ретроградної амнезії.

У молодшого – теж черепно-мозкова травма і перелом ключиці.

Доки мама хлопців одужувала у лікарні для дорослих, ними опікувалась команда лікарів з Охматдиту зі Львова.

Та ось настав день, коли Іванко знов повернувся до реанімації, де йому допомагали одужувати, але цього разу – на своїх двох і з квітами для своєї лікарки.

Завідувачка Віра Приймакова щиро зустріла хлопчика. Вона радіє, що її пацієнти одужують, як справжні герої з Чорнобаївки.

А ще хлопці повідомили радісну новину – їхня мама, за яку всі лікарі не переставали молитися, також одужує!

Ці маленькі пацієнти дитячої лікарні – справжні бійці, вони мужньо трималися весь час і сьогодні демонструють успіхи в реабілітації: Іванко вже впевнено стоїть на ногах і скоро його випишуть.

Лікарі впевнені – нас не зламати, якщо у нас такі діти. Уявляєте, яке в України майбутнє!

Джерело: ЛОДКЛ Охматдит