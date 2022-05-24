Фахівці відділення травматології лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова прооперували праву ногу 30-річної жінки, яка важко травмувала кінцівку, намагаючись навчитися їздити на електросамокаті.

Про це співробітники лікувального закладу написали на своїй сторінці в Facebook.

– Ситуація з паливом в країні змушує українців шукати альтернативні способи пересування. Сім’я Лілії не стала винятком: вони придбали електросамокат щоб заощадити на бензині.

Повідомляється, що перед поїздкою на роботу Лілія вирішила трішки потренуватися на засобі пересування, яким раніше ніколи не користувалася. Але перша ж спроба закінчилася падінням: нога потрапила під батарею самоката, яка розтрощила кістку жінки.

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У пацієнтки вже позаду операція по установці металевих конструкцій і титанових пластин. Попереду – важка реабілітація. Ходити жінка зможе лише через три місяці. Про самокаті навіть думати не хоче.

За словами медиків лікарні Св. Луки, тільки за один тиждень вони зафіксували три випадки невдалого падіння з електросамокатів, які закінчилися важкими переломами.

Джерело: 1 МО Львів