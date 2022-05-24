Специалисты отделения травматологии больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова прооперировали правую ногу 30-летней женщины, которая тяжело травмировала конечность, пытаясь научиться ездить на электросамокате.

Об этом сотрудники лечебного учреждения написали на своей странице в Facebook.

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— Ситуация с топливом в стране заставляет украинцев искать альтернативные способы передвижения. Семья Лилии не стала исключением: они приобрели электросамокат, чтобы сэкономить на бензине.

Сообщается, что перед поездкой на работу Лилия решила чуточку потренироваться на средстве передвижения, которым ранее никогда не пользовалась. Но первая же попытка закончилась падением: нога попала под батарею самоката, которая размозжила кость женщины.

У пациентки уже позади операция по установке металлических конструкций и титановых пластин. Впереди — тяжелая реабилитация. Ходить женщина сможет лишь через три месяца. О самокате даже думать не хочет.

По словам медиков больницы Св. Луки, только за одну неделю они зафиксировали три случая неудачного падения с электросамокатов, которые закончились тяжелыми переломами.

Источник: 1 МО Львов