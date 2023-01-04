Під час воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медичну комісію. Саме медкомісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні.

Факти ICTV дізнавалися, що таке ВЛК та як її проходити.

ВЛК: що це таке

Це військово-лікарська комісія, яку проходить кожен військозобовʼязаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення.

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки призивного віку та військовозобов’язані отримують повістки. Перша повістка передбачає уточнення облікових даних, а наступна – проходження військово-лікарської комісії.

Отримавши повістку, чоловік повинен з’явитися у назначений день до військкомату за місцем прописки, звідки його направлять на медкомісію.

Основне завдання ВЛК:

визначення придатності за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних;

встановлення причинного зв’язку захворювань

визначення необхідності й умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Відповідно, військо-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

На підставі рішення ВЛК військовозобов’язаний може бути визнаний:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби;

обмежено придатним до військової служби

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку

Окрім призивників ВЛК також проходять військовослужбовці, які отримали поранення.

Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво, захворювання) під час захисту держави здійснюється ВЛК тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувальному закладі.

Як проходити військо-лікарську комісію

Відповідно до пункту 6.6 глави 6 розділу II Положення військовослужбовці оглядаються ВЛК у військових лікувальних закладах за територіальним принципом, зокрема за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні, за місцем проведення відпустки тощо.

Кожен військовозобʼязаний отримує направлення на медичний огляд.

Направлення на ВЛК військовослужбовців строкової служби проводиться:

командирами військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування;

військовими комісарами, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних сил України;

прокуратурою, судом, а осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім того, – головними лікарями цих закладів.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військових строкової служби) проводиться:

прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних сил України;

прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

За словами чергового Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після отримання повістки чоловік має з’явитися у військкомат, де йому видадуть направлення на медкомісію та додаткові аналізи.

Аналізи чоловік має пройти самостійно, адже вони не проводяться в рамках ВЛК. До речі, у законодавстві не визначено терміни проходження цих процедур, тому їх можна зробити як у державній, так і у приватній лікарні.

Чоловіку лише дадуть повістку, коли необхідно прийти до військкомату зі зробленими аналізами.

Загалом, проходження ВЛК можна поділити на два етапи. Перед проходженням ВЛК призовник має зробити:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (тим, у кого немає цих даних);

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

електрокардіографію (ЕКГ);

вимір внутрішньоочного тиску (якщо чоловіку 40+);

дослідження крові на цукор (для 40+).

Зі зданими аналізами військовозобов’язаний знову йде до військкомату. Після цього чоловіка має оглянути вісім лікарів:

терапевт;

хірург;

офтальмолог;

психіатр;

стоматолог;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

Якщо ж у людини є інвалідність чи хронічні захворювання, її можуть додатково оглянути інші спеціалізовані лікарі.

Кожен з лікарів після огляду пише висновок про придатність чи непридатність військовозобов’язаного до служби. Варто зазначити, що під своїм висновком лікар обов’язково має поставити підпис та завірити це печаткою.