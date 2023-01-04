Во время военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно медкомиссия определяет состояние здоровья и делает вывод – годен человек к службе или нет.
Факты ICTV узнавали, что такое ВВК и как ее проходить.
ВВК: что это такое
Это военно-врачебная комиссия, которую проходит каждый военнобязанный после получения соответствующей повестки или военнослужащий после ранения.
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста и военнообязанные получают повестку. Первая повестка предусматривает уточнение учетных данных, а следующая – прохождение военно-врачебной комиссии.
Получив повестку, мужчина должен явиться в назначенный день в военкомат по месту прописки, откуда его направят на медкомиссию.
Основная задача ВВК:
- определение пригодности по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных;
- установление причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий);
- определение необходимости и условий применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.
Соответственно, военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.
На основании решения ВВК военнообязанный может быть признан:
- годным к военной службе;
- временно непригодным к военной службе;
- ограниченно годным к военной службе;
- непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.
Кроме призывников ВВК также проходят военнослужащие, получившие ранения.
Медицинское освидетельствование для определения степени годности к военной службе военнослужащих, получивших ранение (травму, контузию, увечье, заболевание) во время защиты государства осуществляется ВВК только после окончания лечения в военном (гражданском) лечебном учреждении.
Как проходить военно-врачебную комиссию
В соответствии с пунктом 6.6 главы 6 раздела II Положения военнослужащие осматриваются ВВК в военных лечебных учреждениях по территориальному принципу, в том числе по месту лечения, учебы, пребывания в командировке, по месту проведения отпуска и тому подобное.
Каждый военнообязанный получает направление на медицинское освидетельствование.
Направление на ВВК военнослужащих срочной службы проводится:
- командирами воинских частей, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения;
- военными комиссарами, органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;
- прокуратурой, судом, а лиц, находящихся на обследовании и лечении в гражданском лечебно-профилактическом учреждении психиатрического профиля, кроме того, – главными врачами этих учреждений.
Направление на медкомисию военнослужащих (кроме военных срочной службы) проводится:
- прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, органов управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;
- прокуратурой, судом, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения, военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.
По словам дежурного Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, после получения повестки мужчина должен явиться в военкомат, где ему выдадут направление на медкомиссию и дополнительные анализы.
Анализы мужчина должен пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВВК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице.
Мужчине лишь дадут повестку, когда необходимо прийти в военкомат со сделанными анализами.
В общем, прохождение ВВК можно разделить на два этапа. Перед прохождением ВВК призывник должен сделать:
- общий анализ крови и исследование мочи;
- определение группы крови и резус-принадлежности (тем, у кого нет этих данных);
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- электрокардиографию (ЭКГ);
- измерение внутриглазного давления (если мужчине 40+);
- исследование крови на сахар (для 40+).
Со сданными анализами военнообязанный снова идет в военкомат. После этого мужчину должны осмотреть восемь врачей:
- терапевт;
- хирург;
- офтальмолог;
- психиатр;
- стоматолог;
- невропатолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог.
Если же у человека есть инвалидность или хронические заболевания, его могут дополнительно осмотреть другие специализированные врачи.
Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о годности или непригодности военнообязанного к службе. Стоит отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить это печатью.