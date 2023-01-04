Во время военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно медкомиссия определяет состояние здоровья и делает вывод – годен человек к службе или нет.

Факты ICTV узнавали, что такое ВВК и как ее проходить.

ВВК: что это такое

Это военно-врачебная комиссия, которую проходит каждый военнобязанный после получения соответствующей повестки или военнослужащий после ранения.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста и военнообязанные получают повестку. Первая повестка предусматривает уточнение учетных данных, а следующая – прохождение военно-врачебной комиссии.

Получив повестку, мужчина должен явиться в назначенный день в военкомат по месту прописки, откуда его направят на медкомиссию.

Основная задача ВВК:

определение пригодности по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных;

установление причинной связи заболеваний

определение необходимости и условий применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Соответственно, военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.

На основании решения ВВК военнообязанный может быть признан:

годным к военной службе;

временно непригодным к военной службе;

ограниченно годным к военной службе

непригодным к военной службе с исключением из воинского учета

Кроме призывников ВВК также проходят военнослужащие, получившие ранения.

Медицинское освидетельствование для определения степени годности к военной службе военнослужащих, получивших ранение (травму, контузию, увечье, заболевание) во время защиты государства осуществляется ВВК только после окончания лечения в военном (гражданском) лечебном учреждении.

Как проходить военно-врачебную комиссию

В соответствии с пунктом 6.6 главы 6 раздела II Положения военнослужащие осматриваются ВВК в военных лечебных учреждениях по территориальному принципу, в том числе по месту лечения, учебы, пребывания в командировке, по месту проведения отпуска и тому подобное.

Каждый военнообязанный получает направление на медицинское освидетельствование.

Направление на ВВК военнослужащих срочной службы проводится:

командирами воинских частей, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения;

военными комиссарами, органами управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;

прокуратурой, судом, а лиц, находящихся на обследовании и лечении в гражданском лечебно-профилактическом учреждении психиатрического профиля, кроме того, – главными врачами этих учреждений.

Направление на медкомисию военнослужащих (кроме военных срочной службы) проводится:

прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, органов управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;

прокуратурой, судом, начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения, военными комендантами гарнизонов и военными комиссарами.

По словам дежурного Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, после получения повестки мужчина должен явиться в военкомат, где ему выдадут направление на медкомиссию и дополнительные анализы.

Анализы мужчина должен пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВВК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице.

Мужчине лишь дадут повестку, когда необходимо прийти в военкомат со сделанными анализами.

В общем, прохождение ВВК можно разделить на два этапа. Перед прохождением ВВК призывник должен сделать:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (тем, у кого нет этих данных);

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

измерение внутриглазного давления (если мужчине 40+);

исследование крови на сахар (для 40+).

Со сданными анализами военнообязанный снова идет в военкомат. После этого мужчину должны осмотреть восемь врачей:

терапевт;

хирург;

офтальмолог;

психиатр;

стоматолог;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

Если же у человека есть инвалидность или хронические заболевания, его могут дополнительно осмотреть другие специализированные врачи.

Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о годности или непригодности военнообязанного к службе. Стоит отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить это печатью.