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Эвакуация Дома малютки из Сум: во Львов едут самые крепкие, в Киеве остаются те, кто не переживет переезд

19 марта 2022, 13:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети
Источник: Depositphotos

Директор Института сердца в Киеве Борис Тодуров на своей страничке в Facebook сообщил , что медики института, который он возглавляет, забрали детишек из Сумского дома малютки.

Они перенесли тяжелую дорогу. Их привезли из Сум четырьмя машинами скорой помощи. Ночь дети провели в киевском Институте сердца.

 — Мы их покормили, поддержали медикаментозно, отмыли, — рассказал директор института Борис Тодуров. —  Старших деток мы отправляем во Львов. Их снова ждет тяжелая дорога.

Теми же машинами они будут ехать около суток. Это дети с врожденными пороками: ДЦП, расщеплением неба, другими патологиями. Институт дал им в сопровождение своих реаниматологов. 

 — Нам удалось уговорить организаторов этой транспортировки, оставить самых крошечных у нас, — сообщил Борис Тодуров. — Из документов у них — бирки написанные на кусочке клеенки с фамилией и названием смеси, которой дети питаются.

У некоторых на бирках названия лекарств, которые им жизненно необходимы.

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У них нет родителей, и медики Института сердца на время стали им мамами и папами, заметил кардиохирург.

Источник: Борис Тодуров

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Війна в Україні , Медицина в Україні
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