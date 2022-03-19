Директор Института сердца в Киеве Борис Тодуров на своей страничке в Facebook сообщил , что медики института, который он возглавляет, забрали детишек из Сумского дома малютки.

Они перенесли тяжелую дорогу. Их привезли из Сум четырьмя машинами скорой помощи. Ночь дети провели в киевском Институте сердца.

— Мы их покормили, поддержали медикаментозно, отмыли, — рассказал директор института Борис Тодуров. — Старших деток мы отправляем во Львов. Их снова ждет тяжелая дорога.

Теми же машинами они будут ехать около суток. Это дети с врожденными пороками: ДЦП, расщеплением неба, другими патологиями. Институт дал им в сопровождение своих реаниматологов.

— Нам удалось уговорить организаторов этой транспортировки, оставить самых крошечных у нас, — сообщил Борис Тодуров. — Из документов у них — бирки написанные на кусочке клеенки с фамилией и названием смеси, которой дети питаются.

У некоторых на бирках названия лекарств, которые им жизненно необходимы.

У них нет родителей, и медики Института сердца на время стали им мамами и папами, заметил кардиохирург.

Источник: Борис Тодуров