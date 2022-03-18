Медики Львовской областной детской клинической больницы Охматдет провели первую совместную операцию с коллегами Центра детской кардиологии и кардиохирургии. На операционном столе был трехнедельный младенец с критическим пороком сердца.

По словам врача-кардиолога Охматдета Ольги Куриляк, к ним обратились медики из Ивано-Франковска с просьбой помочь в спасении ребенка с критическим пороком сердца — коарктацией аорты.

— В настоящее время во Львов переехал филиал Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, и мы пригласили коллег, чтобы в ургентном порядке прооперировать ребенка, — рассказала Ольга Борисовна.

По ее словам, двухчасовое оперативное вмешательство прошло успешно. Была выполнена расширенная хирургическая пластика коарктации аорты. Состояние девочки Эмилии на сегодняшний день стабильное. Говоря просто, ребенку спасли жизнь.

Коарктация аорты — это порок сердца, который характеризуется сужением просвета аорты, что провоцирует создание двух зон кровообращения (зона высокого давления до сужения и зона низкого давления после сужения). Это заболевание опасно тем, что может привести к ишемии почек, кишечника и других органов.

Медики Охматдета Львова выражают искреннюю благодарность всему коллективу Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины и выражают надежду на дальнейшее сотрудничество.

Источник: Охматдет Львова