Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит провели першу спільну операцію з колегами Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. На операційному столі було тритижневе немовля з критичною вадою серця.

За словами лікаря-кардіолога Охматдит Ольги Куриляк, до них звернулися медики з Івано-Франківська з проханням допомогти в порятунку дитини з критичною вадою серця – коарктацією аорти.

– Нині до Львова переїхала філія Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України і ми запросили колег, щоб в ургентному порядку прооперувати дитину, – розповіла Ольга Борисівна.

За її словами, двогодинне оперативне втручання пройшло успішно. Була виконана розширена хірургічна пластика коарктації аорти. Стан дівчинки Емілії на сьогоднішній день стабільний. Говорячи просто, дитині врятували життя.

Коарктація аорти – це порок серця, який характеризується звуженням просвіту аорти, що провокує створення двох зон кровообігу (зона високого тиску до звуження і зона низького тиску після звуження). Це захворювання небезпечне тим, що може привести до ішемії нирок, кишечника та інших органів.

Медики Охматдиту Львова висловлюють щиру подяку всьому колективу науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та висловлюють надію на подальшу співпрацю.

Джерело: Охматдит Львова