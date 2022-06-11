Антитела IgG в грудном молоке помогают формировать кишечные бактерии и иммунитет младенцев. К такому выводу пришли ученые. И хоть им уже давно известно, что материнское грудное молоко обеспечивает новорожденных жизненно важными питательными веществами, а антитела от матерей, вакцинированных против определенных болезнетворных бактерий или вирусов, могут передаваться через грудное молоко детям, они провели новое исследование.

Оно показало, что один конкретный набор антител, который естественным образом индуцируется полезными для кишечника бактериями, может передаваться от матерей к младенцам через грудное молоко и помогает младенцам защищаться от диареи, вызванной инфекцией.

В исследовании, опубликованном 10 июня в журнале Science Immunology, команда сосредоточилась на классе антител, называемых IgG, которые помогают избавить организм от инфекционных бактерий и вирусов.

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Исследователи использовали мышиную модель, чтобы определить, как эти IgG-антитела переносятся из крови матери в ее грудное молоко и как они защищают молодых мышей от Citrobacter rodentium (эквивалент патогенной кишечной палочки у людей), вызывающей потенциально опасные кишечные инфекции.

— Мы обнаружили, что эти IgG-антитела защищают от кишечной инфекции младенцев, и что мы можем усилить эту защиту, — сказала доцент кафедры иммунологии педиатрии на кафедре педиатрии и член Центра Гейла Мелоди Цзэн .

Подобно тому, как антитела против вируса SARS-CoV-2 обнаруживаются в грудном молоке женщин, которые были вакцинированы мРНК-вакциной против Covid-19, исследователи стремились обеспечить дополнительную защиту от кишечных инфекций у младенцев, индуцируя антитела IgG. Они разработали вакцину с использованием компонента, обнаруженного в кишечных бактериях, а затем иммунизировали ею самок мышей, прежде чем те забеременели.

— Та же концепция, согласно которой вакцинация повышает уровень антител IgG у матерей и передает этот иммунитет ее детям, может защитить младенцев, — сказала доктор Цзэн. — Эта стратегия может особенно принести пользу недоношенным детям, поскольку они, как правило, подвергаются гораздо более высокому риску диарейных заболеваний.

Такие инфекции представляют значительную опасность для детей раннего возраста в целом. По данным Всемирной организации здравоохранения, диарейные заболевания являются второй по значимости причиной смерти детей в возрасте до пяти лет.

В своих экспериментах исследователи впервые продемонстрировали, что при попадании в организм новорожденных мышей через материнское молоко IgG предотвращает прикрепление болезнетворных бактерий к слизистой оболочке кишечника младенцев, что является ранним этапом инфекции.

Они также изучили, как IgG взаимодействует с набором полезных микробов, чтобы способствовать размножению полезной микрофлоры. Ученые обнаружили, что эти микробы способствуют развитию и функционированию иммунной системы. Например, полезные бактерии обучают иммунную систему распознавать своих патогенных родственников.

Исследование также выявило долгосрочные эффекты этих защитных антител IgG. У мышей, которые никогда не получали IgG от своих матерей, в кишечнике развились аномальные микробные сообщества, что привело к изменениям в их иммунной системе.

Результаты исследования еще раз подчеркивают преимущества грудного вскармливания для развития иммунной системы у потомства.