Антитіла IgG у грудному молоці допомагають формувати кишкові бактерії та імунітет немовлят. Такого висновку дійшли вчені.

І хоч їм уже давно відомо, що материнське грудне молоко забезпечує новонароджених життєво важливими поживними речовинами, а антитіла від матерів, вакцинованих проти певних хвороботворних бактерій чи вірусів, можуть передаватися через грудне молоко дітям, вони провели нове дослідження.

Воно показало, що один конкретний набір антитіл, який природно індукується корисними для кишечника бактеріями, може передаватися від матерів до немовлят через грудне молоко і допомагає немовлятам захищатися від діареї, спричиненої інфекцією.

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У дослідженні, опублікованому 10 червня в журналі Science Immunology, команда зосередилася на класі антитіл, які називають IgG, які допомагають позбавити організм від інфекційних бактерій і вірусів.

Дослідники використовували мишачу модель, щоб визначити, як ці IgG-антитіла переносяться з крові матері в її грудне молоко і як вони захищають молодих мишей від Citrobacter rodentium (еквівалент патогенної кишкової палички у людей), що викликає потенційно небезпечні кишкові інфекції.

– Ми виявили, що ці IgG-антитіла захищають від кишкової інфекції немовлят, і що ми можемо посилити цей захист, – сказала доцент кафедри імунології педіатрії на кафедрі педіатрії та член Центру Гейла Мелоді Цзен.

Подібно до того, як антитіла проти вірусу SARS-CoV-2 виявляються у грудному молоці жінок, які були вакциновані мРНК-вакциною проти Covid-19, дослідники прагнули забезпечити додатковий захист від кишкових інфекцій у немовлят, індукуючи антитіла IgG. Вони розробили вакцину з використанням компонента, виявленого в кишкових бактеріях, а потім імунізували нею самок мишей, перш ніж завагітніли.

– Та сама концепція, згідно з якою вакцинація підвищує рівень антитіл IgG у матерів і передає цей імунітет її дітям, може захистити немовлят, – сказала доктор Цзен. – Ця стратегія може особливо принести користь недоношеним дітям, оскільки вони, як правило, наражаються на набагато вищий ризик діарейних захворювань.

Такі інфекції становлять значну небезпеку для дітей раннього віку загалом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, діарейні захворювання є другою за значущістю причиною смерті дітей віком до п’яти років.

У своїх експериментах дослідники вперше продемонстрували, що при попаданні в організм новонароджених мишей через материнське молоко IgG запобігає прикріпленню хвороботворних бактерій до слизової оболонки кишечника немовлят, що є раннім етапом інфекції.

Вони також вивчили, як IgG взаємодіє з набором корисних мікробів, щоб сприяти розмноженню корисної мікрофлори. Вчені виявили, що ці мікроби сприяють розвитку та функціонуванню імунної системи. Наприклад, корисні бактерії навчають імунну систему розпізнавати своїх патогенних родичів.

Дослідження також виявило довгострокові ефекти цих захисних антитіл IgG. У мишей, які ніколи не отримували IgG від своїх матерів, у кишечнику розвинулися аномальні мікробні угруповання, що призвело до змін у їх імунній системі.

Результати дослідження ще раз підкреслюють переваги грудного вигодовування для розвитку імунної системи у потомства.