Когда ребенку начинать чистить зубы – ответ Комаровского

Когда ребенку начинать чистить зубы и как правильно это делать?

Доктор Евгений Комаровский считает, что к этой гигиенической процедуре нужно приучать ребенка с появлением первого зуба.

Она уместна и до этого момента, тогда родители могут делать массаж десен малышу. Делать это можно с помощью щетки-напальчника. Родители надевают ее на палец и аккуратно водят по деснам ребенка.

Когда же появились первые зубки, важно приобрести малышу специальную детскую щетку. Некоторые из них продаются со специальным кольцом-ограничителем, таким образом ребенок себя не травмирует.

По словам педиатра, важно, чтобы чистка зубов вошла в привычку ребенка и воспринималась как обычный ежедневный ритуал.

Сначала родители должны чистить зубы вместе с малышом, держа его на руках и показывая, как это делать. Можно самому это делать, позже демонстрировать на своем примере.

Комаровский рекомендует чистить зубы детям в процессе ежедневного вечернего купания.

Источник: Доктор Комаровский