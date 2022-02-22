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Когда ребенку начинать чистить зубы – ответ Комаровского

22 февраля 2022, 10:43
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина стоматолог чищення зубів
Источник: Depositphotos

Когда ребенку начинать чистить зубы и как правильно это делать?

Доктор Евгений Комаровский считает, что к этой гигиенической процедуре нужно приучать ребенка с появлением первого зуба.

Она уместна и до этого момента, тогда родители могут делать массаж десен малышу. Делать это можно с помощью щетки-напальчника. Родители надевают ее на палец и аккуратно водят по деснам ребенка.

Когда же появились первые зубки, важно приобрести малышу специальную детскую щетку. Некоторые из них продаются со специальным кольцом-ограничителем, таким образом ребенок себя не травмирует.

По словам педиатра, важно, чтобы чистка зубов вошла в привычку ребенка и воспринималась как обычный ежедневный ритуал.

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Сначала родители должны чистить зубы вместе с малышом, держа его на руках и показывая, как это делать. Можно самому это делать, позже демонстрировать на своем примере.

Комаровский рекомендует чистить зубы детям в процессе ежедневного вечернего купания.

Источник: Доктор Комаровский

Теги
Євген Комаровський , поради лікаря , Стоматологія
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