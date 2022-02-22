Коли дитині починати чистити зуби – відповідь Комаровського

Коли дитині починати чистити зуби та як правильно це робити?

Лікар Євген Комаровський вважає, що до цієї гігієнічної процедури треба привчати дитину з появою першого зуба.

Вона доречна і до цього моменту, тоді батьки можуть робити масаж ясен малюкові. Робити це можна за допомогою щітки-напальчника. Батьки надягають її на палець і акуратно водять по яснах дитини.

Коли ж з’явилися перші зубки, важливо придбати дитині спеціальну дитячу щітку. Деякі з них продаються зі спеціальним обмежувачем-кільцем, так дитина себе не травмує.

За словами педіатра, важливо, щоб чистка зубів увійшла у звичку дитини та сприймалася як звичайний щоденний ритуал.

Спочатку батьки повинні чистити зуби разом із малюком, тримаючи його на руках і показуючи, як це робити. Можна самому це робити, потім демонструвати на своєму прикладі.

Комаровський рекомендує чистити зуби дітям у процесі щоденного вечірнього купання.

Джерело: Лікар Комаровський