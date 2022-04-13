Изюм – городок на Харьковщине, который оккупанты превратили в руины. Из-за этого многие местные жители получили ранения. Один из них – 9-летний Георгий, который сейчас лечится в больнице Львова.

Он жил там с мамой Юлей. До 11 марта они с соседями скрывались от бомб в подвале дома. Тогда в оккупированном, разрушенном городе уже не было ни света, ни газа, ни воды. В тот день люди вышли во двор, чтобы приготовить еду, когда вдруг начали бомбить.

— Пробило с пятого до самого подвала и попало в ребенка. Обломками пробило голову. Когда его ранило, мы на покрывалах донесли его до ближайшего убежища. На разбитой машине довезли в Изюмскую больницу, там в подвале еще оставались не выехавшие врачи, — вспоминает мать Юлия Новикова.

Гоша получил минно-взрывные травмы головы и левой руки. Когда его состояние стабилизировали, военные вывезли его с мамой в Славянск, а оттуда переправили в Днепр. Там парня прооперировали.

С Днепра семью уже доставили во Львов. Из-за травмы головы у мальчика еще полностью не восстановился слух, ребенок до сих пор слышит жужжание в ушах.

Сейчас состояние Гоши удовлетворительное, говорят врачи. Но впереди еще несколько операций на руке. Медики постараются восстановить работоспособность кисти.

73-летняя бабушка Гоши, выезжавшая вместе с ними из Изюма, осталась в Днепре, в центре помощи беженцам. С другими родственниками, которые сейчас в Изюме, связи нет.

Больше всего мальчик скучает по коту Моргуну, который остался в подвале с соседями. Гоша мечтает как можно скорее поправиться, вернуться в родной город, и снова, как до войны, заниматься любимым боксом.

С начала войны в Украине оккупанты ранили более 300 детей, 191 ребенок — был убит.