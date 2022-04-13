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Врачи 3 стран спасали раненого подростка из Мариуполя, сейчас он в США

13 апреля 2022, 14:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

Подростка из Мариуполя, который во время ракетно-бомбового удара оккупантов, получил тяжелые ранения, спасают медики уже из трех стран. Сначала ему пытались помочь украинские специалисты, потом — польские. Теперь за жизнь парня борются американцы.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

16-летнего Ивана после ранения чудом доправили из Мариуполя в реанимацию Днепропетровской областной клинической больницы. Несколько дней он там получал интенсивную терапию.

Затем украинские врачи, в частности специалисты Днепропетровского, Винницкого и Львовского областных центров экстренной медицинской помощи, поочередно транспортировали парня за границу. Там ему попытались помочь поляки. В больнице Кракова его экстренно приняли, стабилизировали состояние больного и подготовили к перелету в США.

Специальный медборт доставил украинца в сопровождении мамы Майи на лечение и реабилитацию в США.

Сейчас команда госпиталя Массачусетского университета взяла под свою опеку тяжелого пациента.

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Во время военных действий в Украине оккупанты подло обстреливают жилые города, в результате чего страдают мирные жители. В частности, россияне убили уже 191 украинского ребенка, более 300 — получили ранения.

Источник: mrpl.city

Теги
Війна в Україні , Лікарні , Мариуполь
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