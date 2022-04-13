Підлітка з Маріуполя, який під час ракетно-бомбового удару окупантів отримав важкі поранення, рятують медики вже з трьох країн. Спочатку йому намагалися допомогти українські спеціалісти, потім – польські. Тепер за життя хлопця борються американці.

Про це повідомила заступник Міністра охорони здоров’я України Ірина Мікичак.

16-річного Івана після поранення дивом доправили з Маріуполя до реанімації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Декілька днів він там отримував інтенсивну терапію.

Потім українські лікарі, зокрема фахівці Дніпропетровського, Вінницького та Львівського обласних центрів екстреної медичної допомоги, почергово транспортували хлопця за кордон. Там спробували допомогти поляки. У лікарні Кракова його екстрено прийняли, стабілізували стан хворого та підготували до перельоту до США.

Спеціальний медборт доправив українця у супроводі мами Майї на лікування та реабілітацію до США.

Наразі команда госпіталю Массачусетського університету взяла під свою опіку тяжкого пацієнта.

Під час воєнних дій в Україні окупанти підло обстрілюють житлові міста, внаслідок чого потерпають мирні мешканці. Зокрема, росіяни вбили вже 191 українську дитину, понад 300 – отримали поранення.

Джерело: mrpl.city