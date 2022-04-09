Олена на початку березня виїхала із Маріуполя до Волновахи, аби доглядати за лежачою родичкою. Вона опинилася в самісінькому центрі подій, коли у містечку розпочалися важкі бої. Біля її будинку розірвалася авіабомба, Олена отримала важке поранення передпліччя і була евакуйована у безпечне місце.

У Волновасі згоріли документи та телефон жінки. Вона втратила всі контакти.

Протягом трьох тижнів лікарі намагалися врятувати її праву руку, і це їм вдалося! Зараз жінка проходить реабілітацію і вчиться працювати рукою заново.

Цієї п’ятниці Олену мали виписати і поселити у центрі для переселенців. Та саме тоді у лікарні з’ясували, що жінка не має контактів із родиною, яка залишилася у Маріуполі. Вона не пам’ятала номерів телефонів, а відновити стару мобільну картку – не вдалося. Отже всі три тижні вона думала, що її син, невістка і двоє внуків загинули, адже ніхто її не шукав.

Так само думали і її родичі. вон шукали її, але у жодному із офіційних списків не знайшли.

Волонтери виставили фото Олени у соціальну мережу і за кілька годин вони знайшли один одного.

Відтак, стареньку забрали родичі, тепер тимчасово вони мешкатимуть у маленькому будиночку. Головне, що вони разом, живі і здорові!

Джерело: лікарі, які врятували Олену.