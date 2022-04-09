Елена в начале марта выехала из Мариуполя в Волноваху, чтобы ухаживать за лежачей родственницей. Она оказалась в центре событий, когда в городке начались тяжелые бои. У ее дома разорвалась авиабомба, Елена получила тяжелое ранение предплечья и была эвакуирована в безопасное место.

В Волновахе сгорели документы и телефон женщины. Она утратила все контакты.

В течение трех недель врачи пытались спасти ее правую руку, и это им удалось! Теперь женщина проходит реабилитацию и учится работать рукой заново.

В эту пятницу Елену должны были выписать и поселить в центре для переселенцев. И именно тогда в больнице выяснили, что у женщины нет контактов с семьей, которая осталась в Мариуполе. Она не помнила номеров телефонов, а восстановить старую мобильную карту – не удалось. Все три недели она думала, что ее сын, невестка и двое внуков погибли, ведь никто ее не искал.

Так же думали и родственники. Они искали ее, но ни в одном из официальных списков не нашли.

Волонтеры выставили фото Елены в социальную сеть и через несколько часов они нашли друг друга.

В итоге, пожилую женщину забрали родственники, теперь они будут временно проживать в маленьком домике. Главное, что они вместе, живы и здоровы!

Источник: врачи, спасшие Елену.