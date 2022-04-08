Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет прооперировали всех членов семьи из Чернигова, маму, папу и 6-летнего мальчика, которые получили множественные ранения от взрыва кассетной бомбы.

Сыну Натали и Александра Даниилу всего 6 лет. До начала войны ребенок ходил в первый класс, больше всего любил математику. Обстрелы Чернигова не прекращались с самого начала полномасштабного российского вторжения. Школа, которую так любил мальчик, также пострадала от атак.

Спустя неделю, в квартире, где жила семья, исчезли отопление и электричество. Еще через три дня отключили воду. Семья жила на считанные литры воды, которыми успели запастись. 17 марта решили запасы пополнить: отец должен был идти за водой, а жена с ребенком — спрятаться в бомбоубежище.

Когда семья вышла во двор, начался обстрел. В воздухе услышали первый взрыв, это разорвалась кассетная мина. Потом вокруг начало взрываться все. В доме выбило окна.

— Я почувствовал резкий удар в ногу и бешеную боль. Дальше был взрыв рядом с сыном. Мы все упали на землю, начали с женой прикрывать ребенка своими телами. Я думал, что мне оторвало ногу, но больше волновался за сына и жену, — рассказывает отец Александр.

Мальчик получил ранение живота, множественные осколочные ранения ног, перелом нижней конечности, два осколка попали ребенку в спину. Его мама получила такие же ранения ног, осколки задели артерию.

Александр сразу перетянул ногу жены ремнем от сумки, чтобы остановить кровотечение. Рассказывает, что удивился, когда увидел свою ногу не оторванной.

Сына, маму и папу увезли по разным медучреждениям Чернигова. На улице и в больницах они видели многих раненых и погибших. Четыре дня родители не знали, где их ребенок. Все были сильно ранены, поэтому не могли передвигаться.

Даниила врачи записали, как неизвестного, но родители смогли отыскать сына. 16 дней они не видели друг друга.

Из-за сильного ранения кишечника, ребенку черниговские врачи удалили 60 см органа.

Волонтеры помогли семье эвакуироваться в Киев, чтобы продолжить лечение. Вся семья сейчас находится в отделении ортопедии и травматологии НДСБ Охматдет, специалисты которой прооперировали пострадавших, достали осколки. Семью еще ждет долгое лечение.

Источник: НДСБ Охматдет