Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Дети

Чудом осталась жива: в Охматдете спасли 13-летнего ребенка, в мозге которого застрял осколок снаряда

3 апреля 2022, 13:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
охматдет

Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели сложную нейрохирургическую операцию по извлечению из мозга 13-летней девочки застрявшего там осколка российского снаряда.

охматдет

Сейчас София выздоравливает. Ее голова выбрита и перевязана, а сверху торчит трубка для отвода жидкости.

Удивительно, что осколок остановившись глубоко в черепе даже не вызвал кровотечения. Но то, что София осталась жива после такого ранения, по мнению медиков, настоящее чудо.

Это случилось 5 марта 2022 года, когда одно из сел на юге Украины подвергли обстрелу российские изверги.

— Я стояла перед домом рядом с мамой и услышала какой-то взрыв. Сделала три шага, как снова рвануло. И тогда я потеряла сознание, — рассказывает девочка.

По ее словам, пришла в себя, когда родители несли ее в подвал их дома, который был разрушен в результате взрыва. А потом снова потеряла сознание.

Софья и ее 48-летняя мама Людмила не хотят называть своих фамилий из соображений безопасности. Район, откуда они прибыли, по-прежнему находится под угрозой со стороны российских войск.

Как выяснилось, в Николаеве медики стабилизировали состояние ребенка и вставили в голову специальную трубку. Однако оборудования для проведения операции у них не было. Ведь металлический штырь прошел через череп Софийки и остановился в мозгу. Медики не могли его вытащить.

Читайте также:
охматдетНакрыло градом из осколков: в Охматдете проходит лечение семья из Чернигова, младшему ребенку всего пять лет

Единственным местом, где могли спасти девочку, был столичный Охматдет. Но чтобы туда попасть, семье пришлось ждать три недели, прежде чем появилась возможность безопасно перевезти ребенка в Киев. Там Софии срочно сделали КТ, а на следующий день была операция.

По словам главного детского нейрохирурга больницы Павла Плавского, если бы штырь переместился на сантиметр больше вверх, вниз или в сторону, то задел бы жизненно важную часть мозга. Это могло бы убить ребенка.

Операция была сложная, но длилась всего полтора часа. Хирурги вырезали верхнюю часть черепа, а затем при помощи специальных инструментов углубились в мозг и достали осколок.

Сейчас Софийка восстанавливается. Ее кровать стоит в подвале больницы, поскольку Киев периодически обстреливается. Она рассказала журналистам, что мечтает о черной гитаре, которую папа пообещал ей купить. Теперь главная задача пострадавшего ребенка – снова начать ходить.

Источник: Sky News

Теги
Війна в Україні , Охматдит
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь