Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели сложную нейрохирургическую операцию по извлечению из мозга 13-летней девочки застрявшего там осколка российского снаряда.

Сейчас София выздоравливает. Ее голова выбрита и перевязана, а сверху торчит трубка для отвода жидкости.

Удивительно, что осколок остановившись глубоко в черепе даже не вызвал кровотечения. Но то, что София осталась жива после такого ранения, по мнению медиков, настоящее чудо.

Это случилось 5 марта 2022 года, когда одно из сел на юге Украины подвергли обстрелу российские изверги.

— Я стояла перед домом рядом с мамой и услышала какой-то взрыв. Сделала три шага, как снова рвануло. И тогда я потеряла сознание, — рассказывает девочка.

По ее словам, пришла в себя, когда родители несли ее в подвал их дома, который был разрушен в результате взрыва. А потом снова потеряла сознание.

Софья и ее 48-летняя мама Людмила не хотят называть своих фамилий из соображений безопасности. Район, откуда они прибыли, по-прежнему находится под угрозой со стороны российских войск.

Как выяснилось, в Николаеве медики стабилизировали состояние ребенка и вставили в голову специальную трубку. Однако оборудования для проведения операции у них не было. Ведь металлический штырь прошел через череп Софийки и остановился в мозгу. Медики не могли его вытащить.

Единственным местом, где могли спасти девочку, был столичный Охматдет. Но чтобы туда попасть, семье пришлось ждать три недели, прежде чем появилась возможность безопасно перевезти ребенка в Киев. Там Софии срочно сделали КТ, а на следующий день была операция.

По словам главного детского нейрохирурга больницы Павла Плавского, если бы штырь переместился на сантиметр больше вверх, вниз или в сторону, то задел бы жизненно важную часть мозга. Это могло бы убить ребенка.

Операция была сложная, но длилась всего полтора часа. Хирурги вырезали верхнюю часть черепа, а затем при помощи специальных инструментов углубились в мозг и достали осколок.

Сейчас Софийка восстанавливается. Ее кровать стоит в подвале больницы, поскольку Киев периодически обстреливается. Она рассказала журналистам, что мечтает о черной гитаре, которую папа пообещал ей купить. Теперь главная задача пострадавшего ребенка – снова начать ходить.

Источник: Sky News