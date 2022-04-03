Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели складну нейрохірургічну операцію з вилучення з мозку 13-річної дівчинки застряглого там осколка російського снаряда.

Зараз Софія одужує. Її голова поголена і перев’язана, а зверху стирчить трубка для відводу рідини.

Дивно, що осколок, зупинившись глибоко в черепі навіть не викликав кровотечі. Але те, що Софія залишилася жива після такого поранення, на думку медиків, справжнє диво.

Це сталося 5 березня 2022 року, коли одне з сіл на півдні України піддали обстрілу російські нелюди.

– Я стояла перед будинком поруч з мамою і почула якийсь вибух. Зробила три кроки, як знову рвонуло. І тоді я знепритомніла, – розповідає дівчинка.

За її словами, прийшла до тями, коли батьки несли її в підвал їхнього будинку, який був зруйнований в результаті вибуху. А потім знову знепритомніла.

Софія та її 48-річна мама Людмила не хочуть називати своїх прізвищ з міркувань безпеки. Район, звідки вони прибули, як і раніше знаходиться під загрозою з боку російських військ.

Як з’ясувалося, в Миколаєві медики стабілізували стан дитини і вставили в голову спеціальну трубку. Однак обладнання для проведення операції у них не було. Адже металевий штир пройшов через череп Софійки і зупинився в мозку. Медики не могли його витягнути.

Єдиним місцем, де могли врятувати дівчинку, був столичний Охматдит. Але щоб туди потрапити, родині довелося чекати три тижні, перш ніж з’явилася можливість безпечно перевезти дитину до Києва. Там Софії терміново зробили КТ, а наступного дня була операція.

За словами головного дитячого нейрохірурга лікарні Павла Плавського, якби штир перемістився на сантиметр більше вгору, вниз або в бік, то зачепив би життєво важливу частину мозку. Це могло б вбити дитину.

Операція була складна, але тривала лише півтори години. Хірурги вирізали верхню частину черепа, а потім за допомогою спеціальних інструментів заглибилися в мозок і дістали осколок.

Зараз Софійка відновлюється. Її ліжко стоїть у підвалі лікарні, оскільки Київ періодично піддається обстрілам. Вона розповіла журналістам, що мріє про чорну гітару, яку тато пообіцяв їй купити. Тепер головне завдання постраждалої дитини – знову почати ходити.

Джерело: Sky News