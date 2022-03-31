Медики львівського Охматдиту надали допомогу 14-річній киянці, яка потрапила під обстріл російських загарбників разом з родиною, коли вони намагалися прорватися з окупованого ворогом села на Київ.

Коли почалася війна, батьки Катерини вирішили їхати в село, що за 80 км від Києва. Думали, що так буде безпечніше, ніж залишатися в місті. Однак швидко зрозуміли, що помилилися, бо окупант, бажаючи захопити столицю, рухався з боку ближніх сіл, нещадно обстрілюючи їх.

10 березня Катя, її чотирирічний братик Сергій, батьки і бабуся вирушили до Києва. Проїхали зовсім небагато, коли їхній автомобіль почали обстрілювати російські військові.

– Ми спочатку не вірили в те, що відбувається. Чоловік вирішив призупинитися, але обстріли тільки посилилися, і він натиснув на газ, – згадує мама дівчинки Ніна.

За її словами, вони мчали вперед фактично на одних дисках. Все навколо миготіло, як в страшному калейдоскопі. Чоловік з пораненою головою і з відірваними пальцями правої руки. Катя, під якою загорілося переднє сидіння і яка отримала кульові поранення плеча і руки.

Коли дісталися до першого блокпоста, навіть не розуміли, чи наші це хлопці, просто довірилися їм.

Постраждалій родині хлопці з тероборони надали першу медичну допомогу і відвезли в лікарню в Броварах, пізніше їх транспортували в Охматдит Львова.

Тут з’ясувалося, що у Каті сильно постраждали нерви і сухожилля на руці. Було проведено низку оперативних втручань. Стан дівчинки стабілізували.

Сьогодні Катерина з мамою і братиком з допомогою волонтерів поїхала на подальшу реабілітацію в Чехію.

Вона мріє скоріше забути все, що з нею сталося. Каже, що прожите бачила тільки по телевізору, що бачити все це наживо нестерпно страшно.

Її дуже підбадьорював батько. Незважаючи на те, що у нього самого були важкі поранення, він постійно говорив родині, що все буде добре, що ми з усім впораємося, розповіла дівчинка. І зізналася, що дуже хоче скоріше побачити тата.

Джерело: Охматдит Львів