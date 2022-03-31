Медики Першого медичного територіального об’єднання Львова проводять лікування осколкових поранень, отриманих молодою жінкою та її 10-місячною донькою під час евакуації зі свого села на Київщині.

… Їхню машину обстріляли під Гостомелем. З шести пасажирів вдалося вижити лише трьом: Лесі і двом діткам. У молодої жінки серйозне вогнепальне поранення кисті руки, у 10-місячної Кіри – три осколки в ніжці.

“Люблю тебе. По нас стріляють … “. Це останнє, що встигла сказати Леся коханому чоловікові Артему по телефону. За кілька годин до того чоловік посадив дружину і крихітну дочку в авто з друзями в Демидові Київської області, щоб вони врятувалися. Сам залишився допомагати з евакуацією місцевих. Далі зв’язок обірвався…

Троє друзів загинули на місці. Леся ледь встигла вибратися з палаючої машини і дістати звідти свою дочку і 3-річного сина подруги. У дівчинки – три металевих уламки в стопі, у самої Лесі – розтрощена кисть руки, хлопчик не постраждав.

Жінку з дітьми прихистила сім’я з сусідньої Гаврилівки. Під звуки сирен вони просиділи всю ніч в підвалі, а вранці рятувальники забрали їх в Бородянку, де жінці і дівчинці надали першу медичну допомогу.

Через 10 днів після того, що сталося, жінка з дітьми дісталася до Львова, де звернулася за допомогою в 1 ТМО.

Наразі Кіра проходить інтенсивне антибактеріальне лікування, протизапальну терапію, їй обробляють рани. Медики з радістю констатують: уламки не загрожують життю дитини і не завдадуть шкоди руху стопи і росту дитини в майбутньому.

Тим часом у 8 лікарні ТМО лікарі роблять все можливе, щоб зберегти Лесі функцію кисті, всі кістки якої розбиті. Одного пальця немає. Фахівці мікрохірургії кисті фактично збирають заново пальці матері. Попереду ще серія оперативних втручань для відновлення функцій руки.

Але головне – всі живі і в безпеці. А ще у Львові Леся з донькою нарешті зустрілися з Артемом. Після пережитого чоловік дякує Богові за те, що зберіг найрідніших для нього людей і не може пояснити собі: навіщо росіяни стріляли в мирних людей.

Джерело: 1 ТМО Львова