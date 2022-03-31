Медики Первого медицинского территориального объединения Львова проводят лечение осколочных ранений, полученных молодой женщиной и ее 10-месячной дочкой во время эвакуации из своего села в Киевской области.

…Их машину обстреляли под Гостомелем. Из шести пассажиров удалось выжить лишь троим: Лесе и двум деткам. У молодой женщины серьезное огнестрельное ранение кисти руки, у 10-месячной Киры — три осколка в ножке.

“Люблю тебя. По нам стреляют … “. Это последнее, что успела сказать Леся любимому мужу Артему по телефону. За несколько часов до того мужчина посадил жену и крошечную дочь в авто с друзьями в Демидове Киевской области, чтобы они спаслись. Сам остался помогать с эвакуацией местных. Дальше связь оборвалась…

Трое друзей погибли на месте. Леся едва успела выбраться из горящей машины и достать оттуда свою дочь и 3-летнего сына подруги. У малышки — три металлических обломка в стопе, у самой Леси — размозженная кисть руки, мальчик не пострадал.

Женщину с детьми приютила семья из соседней Гавриловки. Под звуки сирен они просидели всю ночь в подвале, а утром спасатели забрали их в Бородянку, где женщине и девочке оказали первую медицинскую помощь.

Через 10 дней после случившегося женщина с детьми добралась до Львова, где обратилась за помощью в 1 ТМО.

В настоящее время Кира проходит интенсивное антибактериальное лечение, противовоспалительную терапию, ей обрабатывают раны. Медики с радостью констатируют: обломки не угрожают жизни ребенка и не нанесут вреда движению стопы и росту ребенка в будущем.

Между тем в 8 больнице ТМО врачи делают все возможное, чтобы сохранить Лесе функцию кисти, все кости которой разбиты. Одного пальца нет. Специалисты микрохирургии кисти фактически собирают заново пальцы матери. Впереди еще серия оперативных вмешательств для восстановления функций руки.

Но главное — все живы и в безопасности. А еще во Львове Леся с дочкой наконец встретились с Артемом. После пережитого мужчина благодарит Бога за то, что сохранил самых родных для него людей и не может объяснить себе: зачем русские стреляли в мирных людей.

Источник: 1 ТМО Львова