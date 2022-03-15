Медики Областной детской клинической больницы Львова лечат тяжелейшее заболевание суставов 7-летней Еве. Девочка вместе с родителями восемь дней сидела в холодном подвале, спасаясь от страшных обстрелов Чернигова российскими агрессорами.

Больше всего Ева мечтала о машинке на радиоуправлении, которая бы никогда не останавливалась. Очевидно, из-за того, что бежать из родного Чернигова пришлось на собственном автомобиле под звуки сирен, падающие бомбы и артобстрел.

Восемь дней малышка вместе со своими родителями просидела в холодном подвале. В результате у девочки начал развиваться полиартрит, она совсем перестала становиться на ноги.

По словам мамы Алины, у ребенка на четвертый день сидения в подвале поднялась температура, у нее начались страшные боли в суставах, она постоянно плакала и перестала ходить. Тогда было принято решение во что бы то ни стало бежать из города.

— Перед нашей машиной упало две бомбы, мы слышали артобстрел, непрекращающиеся звуки сирены. Так мы выезжали из Чернигова в направлении Львова, — рассказывает мама девочки.

По ее словам, в Охматдете Львова им оказали всю необходимую помощь. Ева уже ходит и даже улыбается. Но о случившемся совсем не хочет говорить и постоянно просится домой.

Мама с грустью отмечает, что война полностью изменила ее здорового ребенка, который активно занимался спортом, в частности конным, обожал картинг и был просто счастлив.

Отдельная благодарность коллеге медиков Охмадета Богдану Яворивскому из Военно-медицинского клинического центра Западного региона, который осуществил детскую мечту. Машинка на радиоуправлении ездит, жизнь продолжается.

Источник: Охматдет Львова