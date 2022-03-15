Сегодня одна из самых главных задач родителей сделать все возможное, чтобы ужасы войны не подорвали психическое здоровье детей, которые страдают в этом кошмаре больше всех.

Советы от психолога киевского роддома Аист Натальи Мирошниченко помогут вам в этом.

Проводите аллегории с любимыми сказками

Когда собираете ребенка в укрытие, объясните, что каждый герой сказок проходит испытание на смелость и возможность выдержать что-то неприятное. Вспомните любимые сказки вашего ребенка и какие там были испытания.

Это поможет малышам понять неуникальность ситуации, поможет запустить механизмы адаптации.

Придумывайте новых фантастических персонажей

Конечно, под землей в подвалах и укрытиях холодно или жарко, тесно, темно и страшно. Но у нас есть воображение! Поиграйте с ребенком в игру типа «а сейчас придумаем что-то цветное, что-то странное, что-то с ушами, и прочее». Создайте что-то вроде персонального тотем-защитника, как Патронус у Гарри Поттера.

Так мы сможем уменьшить влияние депривации от замкнутого пространства.

Рассказывайте о ангелах, которые защищают

Когда раздаются выстрелы и взрывы, но вы в безопасном месте и защищены, можно с ребенком представлять большие крылья ангелов, которые защищают наших солдат и помогают им нас защищать.

Так мы поможем малышам почувствовать себя в безопасности.

Рисунки защитникам

Когда у ребенка возникают вопросы, что мы можем сделать для помощи нашим воинам, рисуйте с малышом рисунки поддержки и смело выкладывайте их в социальные сети.

Так ребенок увидит и почувствует, что он тоже делает что-то важное.

Активные игры, дыхание, обучение, иностранный язык

Физически активные игры, дыхательные упражнения, обучение по школьному плану, изучение иностранного языка помогут организму стабилизировать психическую систему после дезорганизации военным положением.

Враг украл наш мир и покой, не дадим разрушить души наших детей войной.

Источник: Психологическая поддержка