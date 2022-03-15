Сьогодні одне з найголовніших завдань батьків зробити все можливе, щоб жахи війни не підірвали психічне здоров’я дітей, які страждають в цьому кошмарі найбільше.

Поради від психолога київського пологового будинку Лелека Наталії Мірошниченко допоможуть вам у цьому.

Проводьте алегорії з улюбленими казками

Коли збираєте дитину в укриття, поясніть, що кожен герой казок проходить випробування на сміливість і можливість витримати щось неприємне. Згадайте улюблені казки вашої дитини і які там були випробування.

Це допоможе малюкам зрозуміти неунікальність ситуації, допоможе запустити механізми адаптації.

Придумуйте нових фантастичних персонажів

Звичайно, під землею в підвалах і укриттях холодно або жарко, тісно, темно і страшно. Але у нас є уява! Пограйте з дитиною в гру типу «а зараз придумаємо щось кольорове, щось дивне, щось з вухами, та інше”. Створіть щось на зразок персонального тотем-захисника, як Патронус у Гаррі Поттера.

Так ми зможемо зменшити вплив депривації від замкнутого простору.

Розповідайте про ангелів, які захищають

Коли лунають постріли і вибухи, але ви в безпечному місці і захищені, можна з дитиною представляти великі крила ангелів, які захищають наших солдатів і допомагають їм нас захищати.

Так ми допоможемо малюкам відчути себе в безпеці.

Малюнки захисникам

Коли у дитини виникають питання, що ми можемо зробити для допомоги нашим воїнам, малюйте з нею малюнки підтримки і сміливо викладайте їх в соціальні мережі.

Так дитина побачить і відчує, що вона теж робить щось важливе.

Активні ігри, дихання, навчання, іноземна мова

Фізично активні ігри, дихальні вправи, навчання за шкільним планом, вивчення іноземної мови допоможуть організму стабілізувати психічну систему після дезорганізації воєнним станом.

Ворог вкрав наш мир та спокій, не дамо зруйнувати душі наших дітей війною.

Джерело: Психологічна підтримка