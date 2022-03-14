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Психология

Как не терять веру в победу Украины — рекомендации психотерапевта

14 марта 2022, 16:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Источник: Depositphotos

На 19-й день войны граждане могут испытывать уныние и разочарование из-за того, что украинским военным не удается одержать победу.

Как справиться с этими состояниями, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.

— Вера – сильное эмоциональное состояние, сопровождающее убеждение, уверенность человека в чем-либо. Это жизненная сила, которая дает нам волю двигаться. Вера связана с доверием – чувством особой неизменной привязанности, способностью полагаться на того, кому доверяешь, – говорит Наталья Портницкая.

Что делать, чтобы не терять веру:

  • читать только официальные новости об успехах украинской армии;
  • планировать и мечтать;
  • молиться;
  • давать установку на победу;
  • позволить себе злиться на врага;
  • заниматься волонтерством;
  • помогать близким – по хозяйству, с домашними делами.
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Чтобы держать себя в руках и не паниковать, нужно фильтровать информацию, не читать подозрительные СМИ и каналы.

Каждую новость следует проверять в других источниках. Не стоит доверять информации, которую передают вам даже самые близкие друзья и родственники.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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