На 19-й день войны граждане могут испытывать уныние и разочарование из-за того, что украинским военным не удается одержать победу.

Как справиться с этими состояниями, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.

— Вера – сильное эмоциональное состояние, сопровождающее убеждение, уверенность человека в чем-либо. Это жизненная сила, которая дает нам волю двигаться. Вера связана с доверием – чувством особой неизменной привязанности, способностью полагаться на того, кому доверяешь, – говорит Наталья Портницкая.

Что делать, чтобы не терять веру:

читать только официальные новости об успехах украинской армии;

планировать и мечтать;

молиться;

давать установку на победу;

позволить себе злиться на врага;

заниматься волонтерством;

помогать близким – по хозяйству, с домашними делами.

Чтобы держать себя в руках и не паниковать, нужно фильтровать информацию, не читать подозрительные СМИ и каналы.

Каждую новость следует проверять в других источниках. Не стоит доверять информации, которую передают вам даже самые близкие друзья и родственники.

Источник: Психологическая поддержка