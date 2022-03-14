На 19-й день війни громадяни можуть відчувати зневіру та розчарування через те, що українським військовим не вдається вибороти перемогу.

Як впоратися з цими станами, розповіла кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька.

– Віра – сильний емоційний стан, що супроводжує переконання, впевненість людини у будь-чому. Це життєва сила, яка дає нам волю рухатися. Віра пов’язана із довірою – почуттям особливої незмінної прихильності, здатністю покладатися на того, кому довіряєш, – говорить Наталія Портницька.

Що робити, щоб не втрачати віру:

читати лише офіційні новини про успіхи української армії;

планувати та мріяти;

молотися;

давати установку на перемогу;

дозволити собі злитися на ворога;

займатися волонтерством;

допомагати близьким – по господарству, з хатніми справами.

Щоб тримати себе в руках та не панікувати, треба фільтрувати інформацію, не читати підозрілі ЗМІ та канали.

Кожну новину треба перевіряти на інших джерелах. Не варто довіряти інформації, яку передають вам навіть найближчі товариші та родичі.

Джерело: Психологічна підтримка