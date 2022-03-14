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Психологія

Плакати треба. Чому не варто стримувати емоції під час війни

14 Березня 2022, 10:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Плакати треба. Чому не варто стримувати емоції під час війни
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні громадяни відчувають надмірне психічне та емоційне напруження, через що спектр їхніх емоцій може стрімко змінюватися – злість, розчарування, сльози. Щодо сліз, то плакати можуть не лише жінки, а й чоловіки.

Водночас у цій ситуації сльози – не прояв слабкості, а терапія, розповідає психотерапевтка Анастасія Свердел.

Чому в такій ситуації плакати корисно?

  • так людина допомагає собі, вона більше не витрачає сили на утримання напруги всередині;
  • сльози знеболюють, організм виділяє природний “опіум” для полегшення болю;
  • якщо стримувати сльози, то можна нашкодити собі, адже на це витрачається зайва енергія;
  • заборона на сльози – це лише установка, яку можна легко змінити.
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Топ-5 фактів про користь сліз:

  • вони зволожують, завдяки рідині очі не пересихають;
  • втамовують не лише емоційний біль, але й фізичний;
  • очищують не лише поверхню очного яблука, але і весь організм загалом, разом з ними з організму виводяться токсини і гормони стресу;
  • сльози допомагають – це захисний механізм організму;
  • вони захищають – фермент лізоцим, який є одним з компонентів сліз, чинить значну антибактеріальну та противірусну дію.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Психологія
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