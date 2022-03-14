Через війну в Україні громадяни відчувають надмірне психічне та емоційне напруження, через що спектр їхніх емоцій може стрімко змінюватися – злість, розчарування, сльози. Щодо сліз, то плакати можуть не лише жінки, а й чоловіки.
Водночас у цій ситуації сльози – не прояв слабкості, а терапія, розповідає психотерапевтка Анастасія Свердел.
Чому в такій ситуації плакати корисно?
- так людина допомагає собі, вона більше не витрачає сили на утримання напруги всередині;
- сльози знеболюють, організм виділяє природний “опіум” для полегшення болю;
- якщо стримувати сльози, то можна нашкодити собі, адже на це витрачається зайва енергія;
- заборона на сльози – це лише установка, яку можна легко змінити.
Топ-5 фактів про користь сліз:
- вони зволожують, завдяки рідині очі не пересихають;
- втамовують не лише емоційний біль, але й фізичний;
- очищують не лише поверхню очного яблука, але і весь організм загалом, разом з ними з організму виводяться токсини і гормони стресу;
- сльози допомагають – це захисний механізм організму;
- вони захищають – фермент лізоцим, який є одним з компонентів сліз, чинить значну антибактеріальну та противірусну дію.
Джерело: Психологічна підтримка