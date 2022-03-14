Через війну в Україні громадяни відчувають надмірне психічне та емоційне напруження, через що спектр їхніх емоцій може стрімко змінюватися – злість, розчарування, сльози. Щодо сліз, то плакати можуть не лише жінки, а й чоловіки.

Водночас у цій ситуації сльози – не прояв слабкості, а терапія, розповідає психотерапевтка Анастасія Свердел.

Чому в такій ситуації плакати корисно?

так людина допомагає собі, вона більше не витрачає сили на утримання напруги всередині;

сльози знеболюють, організм виділяє природний “опіум” для полегшення болю;

якщо стримувати сльози, то можна нашкодити собі, адже на це витрачається зайва енергія;

заборона на сльози – це лише установка, яку можна легко змінити.

Топ-5 фактів про користь сліз:

вони зволожують, завдяки рідині очі не пересихають;

втамовують не лише емоційний біль, але й фізичний;

очищують не лише поверхню очного яблука, але і весь організм загалом, разом з ними з організму виводяться токсини і гормони стресу;

сльози допомагають – це захисний механізм організму;

вони захищають – фермент лізоцим, який є одним з компонентів сліз, чинить значну антибактеріальну та противірусну дію.

Джерело: Психологічна підтримка