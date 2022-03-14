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Психология

Плакать нужно. Почему не стоит сдерживать эмоции во время войны

14 марта 2022, 10:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Плакать нужно. Почему не стоит сдерживать эмоции во время войны
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине люди испытывают чрезмерное психическое и эмоциональное напряжение, из-за чего спектр их эмоций может стремительно меняться — злоба, разочарование, слезы. Что касается слез, то плакать могут не только женщины, но и мужчины.

В то же время в этой ситуации слезы — не проявление слабости, а терапия, рассказывает психотерапевт Анастасия Свердел.

Почему в такой ситуации плакать полезно?

  • так человек помогает себе, он больше не тратит силы на удержание напряжения внутри;
  • слезы обезболивают, организм выделяет естественный “опиум” для облегчения боли;
  • если сдерживать слезы, то можно навредить себе, ведь на это уходит лишняя энергия;
  • запрет на слезы – это лишь установка, которую можно легко изменить.
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Топ-5 фактов о пользе слез:

  • они увлажняют, благодаря жидкости глаза не пересыхают;
  • утоляют не только эмоциональную боль, но и физическую;
  • очищают не только поверхность глазного яблока, но и весь организм в целом, вместе с ними выводятся из организма токсины и гормоны стресса;
  • слезы помогают – это защитный механизм организма;
  • они защищают – фермент лизоцим, являющийся одним из компонентов слез, оказывает сильное антибактериальное и противовирусное действие.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Психология
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