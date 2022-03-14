Из-за войны в Украине люди испытывают чрезмерное психическое и эмоциональное напряжение, из-за чего спектр их эмоций может стремительно меняться — злоба, разочарование, слезы. Что касается слез, то плакать могут не только женщины, но и мужчины.

В то же время в этой ситуации слезы — не проявление слабости, а терапия, рассказывает психотерапевт Анастасия Свердел.

Почему в такой ситуации плакать полезно?

так человек помогает себе, он больше не тратит силы на удержание напряжения внутри;

слезы обезболивают, организм выделяет естественный “опиум” для облегчения боли;

если сдерживать слезы, то можно навредить себе, ведь на это уходит лишняя энергия;

запрет на слезы – это лишь установка, которую можно легко изменить.

Топ-5 фактов о пользе слез:

они увлажняют, благодаря жидкости глаза не пересыхают;

утоляют не только эмоциональную боль, но и физическую;

очищают не только поверхность глазного яблока, но и весь организм в целом, вместе с ними выводятся из организма токсины и гормоны стресса;

слезы помогают – это защитный механизм организма;

они защищают – фермент лизоцим, являющийся одним из компонентов слез, оказывает сильное антибактериальное и противовирусное действие.

Источник: Психологическая поддержка