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Что поможет справиться со стрессом — немедикаментозные методы

13 марта 2022, 16:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Pixabay

Из-за войны украинцы находятся в сложных условиях и могут страдать от стресса.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, что поможет справиться с таким состоянием.

– Кортизол выполняет множество важных функций. Наиболее значимая – адаптация организма к стрессовым ситуациям. Но он и ограничивает функции, которые не являются самыми важными в тревожных ситуациях. Угнетает деятельность пищеварительной и репродуктивной системы, замедляет процессы роста, — говорится в сообщении.

В таких ситуациях нужно знать, как с ним бороться.

Что поможет справиться со стрессом:

  • контрастный душ;
  • спорт с низкой интенсивностью (пилатес, йога, стретчинг, прогулки от 45 минут);
  • перерывы в использовании гаджетов;
  • ванны с солью;
  • употребление пищи без ноутбука и телефона;
  • медитации;
  • дыхательные практики.
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Также можно употреблять добавки — магний (л-треонат магния или магний малат), GABA, релора, CBD.

Поможет также полноценный сон – желательно засыпать до 23.00.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы , Стрес
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