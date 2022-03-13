Что поможет справиться со стрессом — немедикаментозные методы

Из-за войны украинцы находятся в сложных условиях и могут страдать от стресса.
Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, что поможет справиться с таким состоянием.
– Кортизол выполняет множество важных функций. Наиболее значимая – адаптация организма к стрессовым ситуациям. Но он и ограничивает функции, которые не являются самыми важными в тревожных ситуациях. Угнетает деятельность пищеварительной и репродуктивной системы, замедляет процессы роста, — говорится в сообщении.
В таких ситуациях нужно знать, как с ним бороться.
Что поможет справиться со стрессом:
- контрастный душ;
- спорт с низкой интенсивностью (пилатес, йога, стретчинг, прогулки от 45 минут);
- перерывы в использовании гаджетов;
- ванны с солью;
- употребление пищи без ноутбука и телефона;
- медитации;
- дыхательные практики.
Также можно употреблять добавки — магний (л-треонат магния или магний малат), GABA, релора, CBD.
Поможет также полноценный сон – желательно засыпать до 23.00.
Источник: Психологическая поддержка