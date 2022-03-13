Что поможет справиться со стрессом — немедикаментозные методы

Из-за войны украинцы находятся в сложных условиях и могут страдать от стресса.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, что поможет справиться с таким состоянием.

– Кортизол выполняет множество важных функций. Наиболее значимая – адаптация организма к стрессовым ситуациям. Но он и ограничивает функции, которые не являются самыми важными в тревожных ситуациях. Угнетает деятельность пищеварительной и репродуктивной системы, замедляет процессы роста, — говорится в сообщении.

В таких ситуациях нужно знать, как с ним бороться.

Что поможет справиться со стрессом:

контрастный душ;

спорт с низкой интенсивностью (пилатес, йога, стретчинг, прогулки от 45 минут);

перерывы в использовании гаджетов;

ванны с солью;

употребление пищи без ноутбука и телефона;

медитации;

дыхательные практики.

Также можно употреблять добавки — магний (л-треонат магния или магний малат), GABA, релора, CBD.

Поможет также полноценный сон – желательно засыпать до 23.00.

Источник: Психологическая поддержка