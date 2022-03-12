Украинские военные постоянно находятся на передовой и видят наихудшие ужасы войны — смерть и травмы. Они сами используют оружие, случается, что погибают близкие знакомые или даже товарищи.
Поэтому существует риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В Центре общественного здоровья рассказали о симптомах боевой травмы и ПТСР.
Причины развития боевой травмы:
- применение военнослужащим оружия с летальным исходом даже для врага;
- если военнослужащий был свидетелем гибели собратьев и мирного населения.
Признаки боевой травмы:
- депрессия и депрессивные реакции;
- тревоги или острые реакции на боевой стресс и травму;
- генерализованное тревожное расстройство.
Чаще всего в зоне риска находятся молодые военнослужащие в возрасте 18-24 года, у которых есть склонность к депрессивным состояниям или алкогольная зависимость.
Если с проблемой не работать, она может перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство.
Признаки ПТСР:
- чрезмерный контроль – компульсивное проверка дверей, окон, транспортных средств с целью убедиться, что они в безопасности;
- постоянная забота о своих близких – родителях, детях и супругах.
Такие люди нуждаются в помощи квалификационных специалистов — психологов, психиатров, психотерапевтов, поскольку в дальнейшем это может привести к ухудшению состояния.
Источник: Центр общественного здоровья Украины