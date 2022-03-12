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Посттравматическое стрессовое расстройство у военных — причины и симптомы

12 марта 2022, 15:16
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
військовий
Источник: Pixabay

Украинские военные постоянно находятся на передовой и видят наихудшие ужасы войны — смерть и травмы. Они сами используют оружие, случается, что погибают близкие знакомые или даже товарищи.

Поэтому существует риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В Центре общественного здоровья рассказали о симптомах боевой травмы и ПТСР.

Причины развития боевой травмы:

  • применение военнослужащим оружия с летальным исходом даже для врага;
  • если военнослужащий был свидетелем гибели собратьев и мирного населения.

Признаки боевой травмы:

  • депрессия и депрессивные реакции;
  • тревоги или острые реакции на боевой стресс и травму;
  • генерализованное тревожное расстройство.
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Чаще всего в зоне риска находятся молодые военнослужащие в возрасте 18-24 года, у которых есть склонность к депрессивным состояниям или алкогольная зависимость.

Если с проблемой не работать, она может перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство.

Признаки ПТСР:

  • чрезмерный контроль – компульсивное проверка дверей, окон, транспортных средств с целью убедиться, что они в безопасности;
  • постоянная забота о своих близких – родителях, детях и супругах.

Такие люди нуждаются в помощи квалификационных специалистов — психологов, психиатров, психотерапевтов, поскольку в дальнейшем это может привести к ухудшению состояния.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
військовослужбовці , Советы психолога , Психология
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