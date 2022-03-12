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Посттравматичний стресовий розлад у військових – причини та симптоми

12 Березня 2022, 15:16
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
військовий
Джерело: Pixabay

Українські військові постійно перебувають на передовій та бачать найгірші жахи війни – смерть та травмування. Вони самі використовують зброю, трапляється таке, що гинуть близькі знайомі чи навіть товариші.

Через це існує ризик розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). У Центрі громадського здоров’я розповіли про симптоми бойової травми та ПТСР.

Причини розвитку бойової травми:

  • застосування військовослужбовцем зброї з летальними наслідками навіть для ворога;
  • якщо військовослужбовець був свідком загибелі побратимів та мирного населення.

Ознаки бойової травми:

  • депресія та депресивні реакції;
  • тривоги або гострі реакції на бойовий стрес і травму;
  • генералізований тривожний розлад.
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Найчастіше у зоні ризику перебувають молоді військовослужбовці віком 18-24 роки, у яких є схильність до депресивних станів чи алкогольна залежність.

Якщо з проблемою не працювати, вона може перерости у посттравматичний стресовий розлад.

Ознаки ПТСР:

  • надмірний контроль – компульсивне перевіряння дверей, вікон, транспортних засобів з метою переконатися, що вони в безпеці;
  • постійна турбота про своїх близьких – батьків, дітей та подружжя.

Такі люди потребують допомоги кваліфікаційних фахівців – психологів, психіатрів, психотерапевтів, оскільки надалі це може спричинити погіршення стану.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
військовослужбовці , Поради психолога , Психологія
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