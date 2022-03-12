Українські військові постійно перебувають на передовій та бачать найгірші жахи війни – смерть та травмування. Вони самі використовують зброю, трапляється таке, що гинуть близькі знайомі чи навіть товариші.

Через це існує ризик розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). У Центрі громадського здоров’я розповіли про симптоми бойової травми та ПТСР.

Причини розвитку бойової травми:

застосування військовослужбовцем зброї з летальними наслідками навіть для ворога;

якщо військовослужбовець був свідком загибелі побратимів та мирного населення.

Ознаки бойової травми:

депресія та депресивні реакції;

тривоги або гострі реакції на бойовий стрес і травму;

генералізований тривожний розлад.

Найчастіше у зоні ризику перебувають молоді військовослужбовці віком 18-24 роки, у яких є схильність до депресивних станів чи алкогольна залежність.

Якщо з проблемою не працювати, вона може перерости у посттравматичний стресовий розлад.

Ознаки ПТСР:

надмірний контроль – компульсивне перевіряння дверей, вікон, транспортних засобів з метою переконатися, що вони в безпеці;

постійна турбота про своїх близьких – батьків, дітей та подружжя.

Такі люди потребують допомоги кваліфікаційних фахівців – психологів, психіатрів, психотерапевтів, оскільки надалі це може спричинити погіршення стану.

Джерело: Центр громадського здоров’я України