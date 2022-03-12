Українські військові постійно перебувають на передовій та бачать найгірші жахи війни – смерть та травмування. Вони самі використовують зброю, трапляється таке, що гинуть близькі знайомі чи навіть товариші.
Через це існує ризик розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). У Центрі громадського здоров’я розповіли про симптоми бойової травми та ПТСР.
Причини розвитку бойової травми:
- застосування військовослужбовцем зброї з летальними наслідками навіть для ворога;
- якщо військовослужбовець був свідком загибелі побратимів та мирного населення.
Ознаки бойової травми:
- депресія та депресивні реакції;
- тривоги або гострі реакції на бойовий стрес і травму;
- генералізований тривожний розлад.
Найчастіше у зоні ризику перебувають молоді військовослужбовці віком 18-24 роки, у яких є схильність до депресивних станів чи алкогольна залежність.
Якщо з проблемою не працювати, вона може перерости у посттравматичний стресовий розлад.
Ознаки ПТСР:
- надмірний контроль – компульсивне перевіряння дверей, вікон, транспортних засобів з метою переконатися, що вони в безпеці;
- постійна турбота про своїх близьких – батьків, дітей та подружжя.
Такі люди потребують допомоги кваліфікаційних фахівців – психологів, психіатрів, психотерапевтів, оскільки надалі це може спричинити погіршення стану.
Джерело: Центр громадського здоров’я України