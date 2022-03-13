Що допоможе впоратися зі стресом – немедикаментозні методи

Через війну українці перебувають у складних умовах та можуть потерпати від стресу.

Нутриціолог Анастасія Голобородько розповіла, що допоможе впоратися з таким станом.

– Кортизол виконує безліч важливих функцій. Найбільш значуща – адаптація організму до стресових ситуацій. Але він і обмежує функції, які не є найважливішими у тривожних ситуаціях. Пригнічує діяльність травної та репродуктивної системи, уповільнює процеси росту, – йдеться у повідомленні.

У таких ситуаціях треба знати, як з ним боротися.

Що допоможе впоратися зі стресом:

контрастний душ;

спорт із низькою інтенсивністю (пілатес, йога, стретчинг, прогулянки від від 45 хвилин);

перерви у використанні гаджетів;

ванни з сіллю;

вживання їжі без ноутбука та телефону;

медитації;

дихальні практики.

Також можна вживати добавки – магній (л-треонат магнію або магній малат), GABA, релора, CBD.

Допоможе також повноцінний сон – бажано засинати до 23.00.

Джерело: Психологічна підтримка