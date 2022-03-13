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Що допоможе впоратися зі стресом – немедикаментозні методи

13 Березня 2022, 16:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

Через війну українці перебувають у складних умовах та можуть потерпати від стресу.

Нутриціолог Анастасія Голобородько розповіла, що допоможе впоратися з таким станом.

– Кортизол виконує безліч важливих функцій. Найбільш значуща – адаптація організму до стресових ситуацій. Але він і обмежує функції, які не є найважливішими у тривожних ситуаціях. Пригнічує діяльність травної та репродуктивної системи, уповільнює процеси росту, – йдеться у повідомленні.

У таких ситуаціях треба знати, як з ним боротися.

Що допоможе впоратися зі стресом:

  • контрастний душ;
  • спорт із низькою інтенсивністю (пілатес, йога, стретчинг, прогулянки від від 45 хвилин);
  • перерви у використанні гаджетів;
  • ванни з сіллю;
  • вживання їжі без ноутбука та телефону;
  • медитації;
  • дихальні практики.
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Також можна вживати добавки – магній (л-треонат магнію або магній малат), GABA, релора, CBD.

Допоможе також повноцінний сон – бажано засинати до 23.00.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради , Стрес
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