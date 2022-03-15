Медики обласної дитячої клінічної лікарні Львова лікують важке захворювання суглобів 7-річній Єві. Дівчинка разом з батьками вісім днів сиділа в холодному підвалі, рятуючись від страшних обстрілів Чернігова російськими агресорами.

Найбільше Єва мріяла про машинку на радіокеруванні, яка б ніколи не зупинялася. Очевидно через те, що тікати з рідного Чернігова довелося на власному автомобілі під звуки сирен, падаючі бомби і артобстріл.

Вісім днів дівчинка разом зі своїми батьками просиділа в холодному підвалі. В результаті у дівчинки почав розвиватися поліартрит, вона зовсім перестала ставати на ноги.

За словами мами Аліни, у дитини на четвертий день сидіння в підвалі піднялася температура, у неї почалися страшні болі в суглобах, вона постійно плакала і перестала ходити. Тоді було прийнято рішення будь за що втекти з міста.

– Перед нашою машиною впало дві бомби, ми чули артобстріл, безперервні звуки сирени. Так ми виїжджали з Чернігова в напрямку Львова, – розповідає мама дівчинки.

За її словами, в Охматдиті Львова їм надали всю необхідну допомогу. Єва вже ходить і навіть посміхається. Але про те, що трапилося зовсім не хоче говорити і постійно проситься додому.

Мама з сумом зазначає, що війна повністю змінила її здорову дитину, яка активно займалася спортом, зокрема кінним, обожнювала картинг і була просто щаслива.

Окрема подяка колезі медиків Охмадиту Богдану Яворівському з Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який здійснив дитячу мрію. Машинка на радіокеруванні їздить, життя триває.

Джерело: Охматдит Львова