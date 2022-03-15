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Пологове відділення знищено повністю: рашисти обстріляли міську лікарню в Рубіжному

15 Березня 2022, 12:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
рубежное

Російські агресори обстріляли Рубіжанську міську багатопрофільну лікарню. В результаті пологовий стаціонар зруйнований дощенту.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Днями російсько-окупаційні війська піддали артобстрілу Рубіжанську міську багатопрофільну лікарню. Руйнування просто жахливі: вщент розбите акушерсько-гінекологічне відділення, – написав він.

За словами Сергій Гайдая, тепер в Луганській області стало менше на один пологовий стаціонар. Останні пологи там відбулися 11 березня о 23.23 у підвальному приміщення під час потужного обстрілу.

Народилася красива і здорова дівчинка Василіска, яка разом з мамою перебувала в підвальному приміщенні під наглядом медичних працівників.

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Ще одну вагітну жінку, яка також перебувала під наглядом фахівців, довелося евакуювати в найближчий пологовий будинок міста Бахмут.

Джерело: Сергій Гайдай

Теги
Війна в Україні , Луганська область , Пологи , пологовий будинок
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