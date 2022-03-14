Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні, 14 березня, на 19 день війни, російським агресором пошкоджено 104 лікарні, з них сім відновленню не підлягає. Обстріляно 34 машини екстреної медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повідомляється, що незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.

МОЗ продовжує інформувати про свої рішення, які допомагають системі триматися і робити свій внесок у перемогу над окупантами:

на сьогодні до роботи в закладах охорони здоров’я залучено 33 іноземних медика, серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати (6), парамедики (13). Ще 1 900 зареєструвалися на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медикам;

серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати (6), парамедики (13). Ще 1 900 зареєструвалися на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медикам; зареєстровані Методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації. Рекомендується ознайомитися всім, тому що на нас напали терористи, які не знають про існування Конвенції про заборону використання хімічної та біологічної зброї, посилання тут

на етапах евакуації. Рекомендується ознайомитися всім, тому що на нас напали терористи, які не знають про існування Конвенції про заборону використання хімічної та біологічної зброї, затверджено мінімальні вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які змушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, посилання тут

населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які змушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, врегульовано окремим наказом у системі МОЗ питання супроводу отриманої гуманітарної допомоги , якої вже отримали у розмірі 479 млн грн., посилання тут

, якої вже отримали у розмірі 479 млн грн., на період воєнного стану оновлено Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, посилання тут

між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, забезпечено повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну за рахунок коштів з держбюджету, посилання тут

за рахунок коштів з держбюджету, спрощено обіг в країні препарату реміфентаніл , який використовується як знеболюючий засіб, посилання тут

, який використовується як знеболюючий засіб, підготовлено роз’яснення щодо виплат заробітних плат медичним працівникам в умовах воєнного стану, посилання тут

Також варто ознайомитися і з нагадуваннями МОЗ про те, що:

Джерело: Віктор Ляшко