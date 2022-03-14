Согласно данным Министерства здравоохранение Украины, на сегодня, 14 марта, на 19 день войны, российским агрессором повреждены 104 больницы, из них семь восстановлению не подлежит. Обстреляно 34 машины экстренной медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сообщается, что несмотря ни на что, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев.

Минздрав продолжает информировать о своих решениях, которые помогают системе держаться и делать свой вклад в победу над оккупантами:

на сегодня к работе в учреждениях здравоохранения привлечено 33 иностранных медика, среди них хирурги (5), анестезиологи (2), врачи общей практики (3), педиатры (2), врачи-психиатры (2), медсестры/медбратья (6), парамедики (13). Еще 1 900 зарегистрировались на сайте Минздрава и готовятся к приезду на помощь украинским медикам;

среди них хирурги (5), анестезиологи (2), врачи общей практики (3), педиатры (2), врачи-психиатры (2), медсестры/медбратья (6), парамедики (13). Еще 1 900 зарегистрировались на сайте Минздрава и готовятся к приезду на помощь украинским медикам; зарегистрированы Методические рекомендации по организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате действия химических агентов на этапах эвакуации. Рекомендуется ознакомиться всем, потому что на нас напали террористы, которые не знают о существовании конвенции о запрещении использования химического и биологического оружия, ссылка здесь

Рекомендуется ознакомиться всем, потому что на нас напали террористы, которые не знают о существовании конвенции о запрещении использования химического и биологического оружия, утверждены Минимальные требования по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения во время экстренного обустройства мест временного пребывания лиц, которые вынуждены покинуть места постоянного проживания в связи с военной агрессией Российской Федерации, ссылка здесь

населения во время экстренного обустройства мест временного пребывания лиц, которые вынуждены покинуть места постоянного проживания в связи с военной агрессией Российской Федерации, урегулированы отдельным приказом в системе Минздрава вопросы сопровождения полученной гуманитарной помощи, которой уже получили в размере 479 млн грн., ссылка здесь

на период военного положения обновлен Порядок взаимодействия между органами и подразделениями Национальной полиции Украины, учреждениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека, ссылка здесь

между органами и подразделениями Национальной полиции Украины, учреждениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека, обеспечено полное возмещение стоимости (реимбурсация) препаратов инсулина за счет средств из госбюджета, ссылка здесь

стоимости (реимбурсация) препаратов инсулина за счет средств из госбюджета, упрощен оборот в стране препарата ремифентанил , который используется как обезболивающее средство, ссылка здесь;

, который используется как обезболивающее средство, подготовлено разъяснение относительно выплат заработных плат медицинским работникам в условиях военного положения, ссылка здесь

Также стоит ознакомиться и с напоминаниями Минздрава о том:

Источник: Виктор Ляшко