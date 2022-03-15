Российские агрессоры обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. В результате родильный стационар разрушен до основания.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— На днях российско-оккупационные войска подвергли артобстрелу Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. Разрушения просто ужасны: вдребезги разбито акушерско-гинекологическое отделение, — написал он.

По словам Сергей Гайдая, теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар. Последние роды там состоялись 11 марта в 23.23 в подвальном помещение во время мощного обстрела.

Родилась красивая и здоровая девочка Василиска, которая вместе с мамой находилась в подвальном помещении под присмотром медицинских работников.

Еще одну беременную женщину, которая также находилась под наблюдением специалистов, пришлось эвакуировать в ближайший роддом города Бахмут.

Источник: Сергей Гайдай