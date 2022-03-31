Медики львовского Охматдета оказали помощь 14-летней киевлянке, которая попала под обстрел российских захватчиков вместе с семьей, когда они пытались прорваться из осажденного врагом села на Киев.

Когда началась война, родители Екатерины приняли решение ехать в село, что в 80 км от Киева. Думали, что так будет безопаснее, чем оставаться в городе. Однако быстро поняли, что ошиблись, потому что оккупант, желая захватить столицу, двигался со стороны ближних сел, беспощадно обстреливая их.

10 марта Катя, ее четырехлетний братик Сережа, родители и бабушка отправились в Киев. Проехали совсем немного, когда их автомобиль начали обстреливать российские военные.

— Мы сначала не верили в происходящее. Муж решил приостановится, но обстрелы только усилились, и он надавил на газ, — вспоминает мама девочки Нина.

По ее словам, они мчались вперед фактически на одних дисках. Все вокруг мелькало, как в жутком калейдоскопе. Муж с раненой головой и с оторванными пальцами правой руки. Катя, под которой загорелось переднее сиденье и которая получила пулевые ранения плеча и руки.

Когда добрались до первого блокпоста, даже толком не понимали, наши ли это ребята, просто доверились им.

Пострадавшей семье ребята из теробороны оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу в Броварах, позже их транспортировали в Охматдет Львова.

Здесь выяснилось, что у Кати сильно пострадали нервы и сухожилия на руке. Был проведен ряд оперативных вмешательств. Состояние девочки стабилизировали.

Сегодня Екатерина с мамой и братиком с помощью волонтеров уехала на дальнейшую реабилитацию в Чехию.

Она мечтает поскорее забыть все, что с ней случилось. Говорит, что прожитое видела только по телевизору, что видеть все это вживую невыносимо страшно.

Ее очень ободрял отец. Несмотря на то, что у него самого были тяжелые ранения, он постоянно говорил семье, что все будет хорошо, что мы со всем справимся, рассказала девочка. И призналась, что очень хочет поскорее увидеть папу.

Источник: Охматдет Львов