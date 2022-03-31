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Некроз кишечника на фоне смены питания из-за войны: в Охматдете спасли 7-месячного ребенка

31 марта 2022, 13:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
охматдет

Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли 7-месячную малышку с тяжелой патологией кишечника, которую спровоцировала резкая смена питания на фоне войны.

Как стало известно, ребенок попал в Охматдет в тяжелом состоянии. Специалисты больницы установили диагноз — инвагинация кишечника. Такая кишечная непроходимость может возникать у детей от 4 месяцев до года на фоне резкой смены питания.

Из-за войны и нехватки продуктов мама девочки не смогла предложить ребенку привычный прикорм. Новая пища и вызвала тяжелую патологию.

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Опять-таки из-за войны родители не смогли вовремя обратиться за консультацией к врачу. В результате без хирургического вмешательства спасти ребенка было нельзя.

Операция длилась четыре часа. У маленькой пациентки обнаружили некроз инвагината — омертвение частички кишечника. Пораженный участок удалили. Если бы патологию диагностировали в первые сутки, операция не понадобилась бы.

Сейчас ребенок находится в реанимации и продолжает лечение.

За год в Охматдет поступает почти 30 пациентов с инвагинацией кишечника.

Источник: Отхматдет

Теги
Війна в Україні , Київ , Медики , Операция , Охматдит
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