Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли 7-месячную малышку с тяжелой патологией кишечника, которую спровоцировала резкая смена питания на фоне войны.

Как стало известно, ребенок попал в Охматдет в тяжелом состоянии. Специалисты больницы установили диагноз — инвагинация кишечника. Такая кишечная непроходимость может возникать у детей от 4 месяцев до года на фоне резкой смены питания.

Из-за войны и нехватки продуктов мама девочки не смогла предложить ребенку привычный прикорм. Новая пища и вызвала тяжелую патологию.

Опять-таки из-за войны родители не смогли вовремя обратиться за консультацией к врачу. В результате без хирургического вмешательства спасти ребенка было нельзя.

Операция длилась четыре часа. У маленькой пациентки обнаружили некроз инвагината — омертвение частички кишечника. Пораженный участок удалили. Если бы патологию диагностировали в первые сутки, операция не понадобилась бы.

Сейчас ребенок находится в реанимации и продолжает лечение.

За год в Охматдет поступает почти 30 пациентов с инвагинацией кишечника.

Источник: Отхматдет