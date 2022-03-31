Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували 7-місячну дитину з важкою патологією кишечника, яку спровокувала різка зміна харчування на тлі війни.

Як стало відомо, дитина потрапила в Охматдит у важкому стані. Фахівці лікарні встановили діагноз – інвагінація кишечника. Така кишкова непрохідність може виникати у дітей від чотирьох місяців до року на тлі різкої зміни харчування.

Через війну і брак продуктів мама дівчинки не змогла запропонувати дитині звичний прикорм. Нова їжа і викликала важку патологію.

Знову-таки через війну батьки не змогли вчасно звернутися за консультацією до лікаря. В результаті без хірургічного втручання врятувати дитину було не можна.

Операція тривала чотири години. У маленької пацієнтки виявили некроз інвагінату – омертвіння частинки кишечника. Уражену ділянку видалили. Якби патологію діагностували в першу добу, операція не знадобилася б.

Зараз дитина перебуває в реанімації і продовжує лікування.

За рік в Охматдит надходить майже 30 пацієнтів з інвагінацією кишечника.

Джерело: Отхматдит