Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит прооперували всіх членів сім’ї з Чернігова, маму, тата і 6-річного хлопчика, які зазнали множинних поранень від вибуху касетної бомби.

Синові Наталі та Олександра Данилу лише 6 років. До початку війни дитина ходила в перший клас, найбільше любила математику. Обстріли Чернігова не припинялися з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Школа, яку так любив хлопчик, також постраждала від атак.

Через тиждень в квартирі, де жила сім’я, зникли опалення та електрика. Ще через три дні відключили воду. Сім’я жила на лічені літри води, якими встигла запастися. 17 березня вирішили запаси поповнити: батько повинен був йти по воду, а дружина з дитиною – сховатися в бомбосховищі.

Коли сім’я вийшла у двір, почався обстріл. У повітрі почули перший удар, це розірвалася касетна міна. Потім навколо почало вибухати все. У будинку побило шибки.

– Я відчув різкий удар в ногу і шалений біль. Далі був вибух поруч з сином. Ми всі впали на землю, почали з дружиною прикривати дитину своїми тілами. Я думав, що мені відірвало ногу, але більше хвилювався за сина і дружину, – розповідає отець Олександр.

Хлопчик зазнав поранення живота, множинних осколкових поранень ніг, перелом нижньої кінцівки, два осколки влучили дитині в спину. Його мама отримала такі самі поранення ніг, осколки зачепили артерію.

Олександр одразу перетягнув ногу дружини ременем від сумки, щоб зупинити кровотечу. Розповідає, що здивувався, коли побачив свою ногу не відірваною.

Сина, маму і тата відвезли по різних медзакладах Чернігова. На вулиці і в лікарнях вони бачили багатьох поранених і загиблих. Чотири дні батьки не знали, де їхня дитина. Всі були сильно поранені, тому не могли пересуватися.

Данила лікарі записали, як невідомого, але батьки змогли відшукати сина. 16 днів вони не бачили одне одного.

Через сильне поранення кишківника дитині чернігівські лікарі видалили 60 см органу.

Волонтери допомогли родині евакуюватися до Києва, щоб продовжити лікування. Вся сім’я зараз перебуває у відділенні ортопедії та травматології НДСЛ Охматдит, фахівці якої прооперували постраждалих, дістали осколки. На сім’ю ще чекає довге лікування.

Джерело: НДСЛ Охматдит