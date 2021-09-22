Боль в горле — реакция организма на различные возбудители. Она не всегда свидетельствует о том, что ребенок просто простудился. Иногда она может быть сопутствующим симптомом ряда других, более серьезных заболеваний.
Специалисты клиники Мэйо (США) назвали наиболее частые причины боли в горле у детей, сопутствующие симптомы, а также когда стоит обращаться к врачу.
— Боль в горле — это неприятные ощущения, царапание или раздражение, которые часто усиливаются при глотании, — пишут специалисты клиники.
По их словам, наиболее частой причиной боли в горле являются вирусы. Однако это также может быть стрептококковая инфекция.
Кроме того, боль в горле может свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем, а также о неблагоприятных факторах окружающей среды.
Причины:
- вирусы, вызывающие ОРВИ, грипп, мононуклеоз, корь, ветрянку, коронавирус, круп;
- бактериальные инфекции (стрептококк группы А);
- аллергия (на пыль, домашних животных, плесень, пыльцу);
- сухость или загрязненность воздуха в помещении (табачный дым, химические вещества);
- напряжение мышц (громкий разговор, крик);
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заболевание пищеварительной системы, при котором желудочные кислоты попадают в пищевод и могут провоцировать боли в горле).
Дополнительные симптомы боли в горле могут различаться в зависимости от причины, однако среди них есть самые распространенные.
Сопутствующие симптомы:
- царапание в горле;
- боль, усиливающаяся при глотании или разговоре;
- затруднение глотания;
- болезненные, опухшие железы на шее или челюсти;
- опухшие красные миндалины;
- белые пятна или гной на миндалинах;
- хриплый или приглушенный голос.
Боль в горле также может сопровождаться высокой температурой, кашлем, насморком, ломотой в теле, головной болью, тошнотой или рвотой.
Когда обратиться к врачу
Американские педиатры рекомендуют вести ребенка к врачу, если у него не проходит боль в горле после первой порции напитка утром.
Немедленных действий требуют затрудненное дыхание или глотание, необычное слюнотечение.
Лечение боли в горле
Лечение зависит от причины. Если боль в горле вызвал простудный вирус, то болезнь проходит сама по себе. Бактериальные ангины требуют лечения антибиотиками.
Профилактика
Лучший способ предотвратить боли в горле — избегать вирусов, бактерий, а также соблюдать правила гигиены.
Что нужно делать:
- тщательно и часто мыть руки в течение не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, до и после еды, а также после чихания или кашля;
- лишний раз не касаться к лицу, к глазам, носу или рту;
- избегать совместного использования еды, стаканов или посуды;
- использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе в качестве альтернативы мытью рук, когда мыло и вода недоступны;
- избегать тесного контакта с людьми, которые больны или имеют симптомы.
Источник: Mayo Clinic