Боль в горле — реакция организма на различные возбудители. Она не всегда свидетельствует о том, что ребенок просто простудился. Иногда она может быть сопутствующим симптомом ряда других, более серьезных заболеваний.

Специалисты клиники Мэйо (США) назвали наиболее частые причины боли в горле у детей, сопутствующие симптомы, а также когда стоит обращаться к врачу.

— Боль в горле — это неприятные ощущения, царапание или раздражение, которые часто усиливаются при глотании, — пишут специалисты клиники.

По их словам, наиболее частой причиной боли в горле являются вирусы. Однако это также может быть стрептококковая инфекция.

Кроме того, боль в горле может свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем, а также о неблагоприятных факторах окружающей среды.

Причины:

вирусы, вызывающие ОРВИ, грипп, мононуклеоз, корь, ветрянку, коронавирус, круп;

бактериальные инфекции (стрептококк группы А);

аллергия (на пыль, домашних животных, плесень, пыльцу);

сухость или загрязненность воздуха в помещении (табачный дым, химические вещества);

напряжение мышц (громкий разговор, крик);

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заболевание пищеварительной системы, при котором желудочные кислоты попадают в пищевод и могут провоцировать боли в горле).

Дополнительные симптомы боли в горле могут различаться в зависимости от причины, однако среди них есть самые распространенные.

Сопутствующие симптомы:

царапание в горле;

боль, усиливающаяся при глотании или разговоре;

затруднение глотания;

болезненные, опухшие железы на шее или челюсти;

опухшие красные миндалины;

белые пятна или гной на миндалинах;

хриплый или приглушенный голос.

Боль в горле также может сопровождаться высокой температурой, кашлем, насморком, ломотой в теле, головной болью, тошнотой или рвотой.

Когда обратиться к врачу

Американские педиатры рекомендуют вести ребенка к врачу, если у него не проходит боль в горле после первой порции напитка утром.

Немедленных действий требуют затрудненное дыхание или глотание, необычное слюнотечение.

Лечение боли в горле

Лечение зависит от причины. Если боль в горле вызвал простудный вирус, то болезнь проходит сама по себе. Бактериальные ангины требуют лечения антибиотиками.

Профилактика

Лучший способ предотвратить боли в горле — избегать вирусов, бактерий, а также соблюдать правила гигиены.

Что нужно делать:

тщательно и часто мыть руки в течение не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, до и после еды, а также после чихания или кашля;

лишний раз не касаться к лицу, к глазам, носу или рту;

избегать совместного использования еды, стаканов или посуды;

использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе в качестве альтернативы мытью рук, когда мыло и вода недоступны;

избегать тесного контакта с людьми, которые больны или имеют симптомы.

Источник: Mayo Clinic