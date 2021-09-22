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Не только ангина. О чем может сигнализировать боль в горле

22 сентября, 13:10 Людмила Грубнік
біль у горлі
Источник: Pixabay

Боль в горле — реакция организма на различные возбудители. Она не всегда свидетельствует о том, что ребенок просто простудился. Иногда она может быть сопутствующим симптомом ряда других, более серьезных заболеваний.

Специалисты клиники Мэйо (США) назвали наиболее частые причины боли в горле у детей, сопутствующие симптомы, а также когда стоит обращаться к врачу.

— Боль в горле — это неприятные ощущения, царапание или раздражение, которые часто усиливаются при глотании, — пишут специалисты клиники.

По их словам, наиболее частой причиной боли в горле являются вирусы. Однако это также может быть стрептококковая инфекция.

Кроме того, боль в горле может свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем, а также о неблагоприятных факторах окружающей среды.

Причины:

  • вирусы, вызывающие ОРВИ, грипп, мононуклеоз, корь, ветрянку, коронавирус, круп;
  • бактериальные инфекции (стрептококк группы А);
  • аллергия (на пыль, домашних животных, плесень, пыльцу);
  • сухость или загрязненность воздуха в помещении (табачный дым, химические вещества);
  • напряжение мышц (громкий разговор, крик);
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заболевание пищеварительной системы, при котором желудочные кислоты попадают в пищевод и могут провоцировать боли в горле).

Дополнительные симптомы боли в горле могут различаться в зависимости от причины, однако среди них есть самые распространенные.

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Сопутствующие симптомы:

  • царапание в горле;
  • боль, усиливающаяся при глотании или разговоре;
  • затруднение глотания;
  • болезненные, опухшие железы на шее или челюсти;
  • опухшие красные миндалины;
  • белые пятна или гной на миндалинах;
  • хриплый или приглушенный голос.

Боль в горле также может сопровождаться высокой температурой, кашлем, насморком, ломотой в теле, головной болью, тошнотой или рвотой.

Когда обратиться к врачу

Американские педиатры рекомендуют вести ребенка к врачу, если у него не проходит боль в горле после первой порции напитка утром.

Немедленных действий требуют затрудненное дыхание или глотание, необычное слюнотечение.

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Лечение боли в горле

Лечение зависит от причины. Если боль в горле вызвал простудный вирус, то болезнь проходит сама по себе. Бактериальные ангины требуют лечения антибиотиками.

Профилактика

Лучший способ предотвратить боли в горле — избегать вирусов, бактерий, а также соблюдать правила гигиены.

Что нужно делать:

  • тщательно и часто мыть руки в течение не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, до и после еды, а также после чихания или кашля;
  • лишний раз не касаться к лицу, к глазам, носу или рту;
  • избегать совместного использования еды, стаканов или посуды;
  • использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе в качестве альтернативы мытью рук, когда мыло и вода недоступны;
  • избегать тесного контакта с людьми, которые больны или имеют симптомы.

Источник: Mayo Clinic

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